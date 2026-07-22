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S&P 500-Marktbericht

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag

Der S&P 500 fällt heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allegion PLC
123.20 EUR 3.90 EUR 3.27 %
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Cerebras Systems Inc
228.42 USD 18.62 USD 8.88 %
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Dover Corp.
186.90 EUR 2.05 EUR 1.11 %
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Lockheed Martin Corp.
490.00 EUR 36.90 EUR 8.14 %
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183.50 EUR -2.74 EUR -1.47 %
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Perrigo Company PLC
9.00 EUR -0.33 EUR -3.52 %
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Rollins IncShs
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Tesla
281.90 EUR -47.10 EUR -14.32 %
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Thermo Fisher Scientific Inc
501.80 EUR 43.90 EUR 9.59 %
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Under Armour Inc.
5.95 EUR -0.44 EUR -6.89 %
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United Rentals Inc.
1,020.00 EUR 139.20 EUR 15.80 %
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V.F. Corp.
14.68 EUR 0.18 EUR 1.21 %
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Indizes
S&P 500
7,394.50 USD -104.46 USD -1.39 %
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Am Donnerstag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1,39 Prozent auf 7.394,87 Punkte abwärts. An der Börse sind die im S&P 500 enthaltenen Werte damit 62,096 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Verlust von 1,13 Prozent auf 7.414,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7.498,96 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.376,00 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.450,12 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang ein Minus von 1,26 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, stand der S&P 500 bei 7.365,46 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, lag der S&P 500 bei 7.108,40 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 23.07.2025, den Stand von 6.358,91 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,82 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind aktuell Allegion (+ 13,48 Prozent auf 158,81 USD), United Rentals (+ 11,01 Prozent auf 1.149,04 USD), Lockheed Martin (+ 8,58 Prozent auf 558,51 USD), Thermo Fisher Scientific (+ 8,51 Prozent auf 571,24 USD) und Cerebras Systems (+ 7,91 Prozent auf 226,40 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind hingegen Tesla (-14,15 Prozent auf 321,08 USD), Rollins (-10,51 Prozent auf 38,90 USD), Under Armour (-8,82 Prozent auf 6,62 USD), Under Armour (-8,47 Prozent auf 6,48 USD) und Dover (-7,94 Prozent auf 197,49 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Tesla-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 16.112.171 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,390 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Die Perrigo Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,97 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG