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Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt letztendlich

19.05.26 22:32 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt letztendlich | finanzen.net

Der S&P 500 erlitt schlussendlich Verluste.

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S&P 500
7.353,6 PKT -49,4 PKT -0,67%
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Am Dienstag bewegte sich der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,67 Prozent leichter bei 7.353,61 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60,488 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,486 Prozent auf 7.367,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7.403,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.395,32 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.333,68 Zählern.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, wurde der S&P 500 auf 7.126,06 Punkte taxiert. Noch vor drei Monaten, am 19.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.861,89 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Jahr, am 19.05.2025, den Wert von 5.963,60 Punkten.

Der Index stieg seit Jahresanfang 2026 bereits um 7,22 Prozent zu. In diesem Jahr markierte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.517,12 Punkten. Bei 6.316,91 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind derzeit IPG Photonics (+ 6,56 Prozent auf 113,33 USD), Sandisk (+ 3,77 Prozent auf 1.383,29 USD), Hasbro (+ 3,69 Prozent auf 97,18 USD), Eli Lilly (+ 3,37 Prozent auf 1.021,41 USD) und Kroger (+ 3,34 Prozent auf 70,60 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Akamai (-6,25 Prozent auf 141,34 USD), Vertiv (-5,03 Prozent auf 322,63 USD), The Trade Desk A (-4,98 Prozent auf 21,16 USD), Moderna (-4,97 Prozent auf 45,72 USD) und Zebra Technologies (-4,96 Prozent auf 247,15 USD).

Die meistgehandelten Aktien im S&P 500

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 39.804.709 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,85 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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