Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt mittags zurück

S&P 500 aktuell

05.08.26 17:59 Uhr

Das macht der S&P 500 am dritten Tag der Woche.

Um 17:56 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,03 Prozent auf 7.734,53 Punkte zurück. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,862 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,648 Prozent höher bei 7.786,64 Punkten, nach 7.736,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7.793,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.734,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 3,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der S&P 500 7.483,24 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.259,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.299,19 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,77 Prozent nach oben. 7.793,68 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Perrigo Company (+ 24,68 Prozent auf 13,44 USD), Charles River Laboratories International (+ 12,22 Prozent auf 262,72 USD), Newmont (+ 7,85 Prozent auf 105,40 USD), Wynn Resorts (+ 7,57 Prozent auf 104,99 USD) und International Flavors Fragrances (+ 6,49 Prozent auf 86,14 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil DaVita (-19,34 Prozent auf 183,89 USD), CDW (-11,12 Prozent auf 136,88 USD), Lumen Technologies (-8,79 Prozent auf 6,12 USD), Crown Castle (-8,02 Prozent auf 71,43 USD) und SBA Communications REIT (A) (-7,65 Prozent auf 173,53 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16.093.713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,333 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,54 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net