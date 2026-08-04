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S&P 500 aktuell

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt mittags zurück

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt mittags zurück

Das macht der S&P 500 am dritten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CDW Corp (New)
101.75 EUR -31.15 EUR -23.44 %
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Charles River Laboratories International Inc.
203.10 EUR 2.70 EUR 1.35 %
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Crown Castle Corp
65.00 EUR -1.00 EUR -1.52 %
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DaVita Inc Registered Shs
185.00 EUR -11.45 EUR -5.83 %
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Flex Ltd Registered Shs
109.94 EUR 6.02 EUR 5.79 %
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International Flavors & Fragrances Inc.
70.74 EUR 0.90 EUR 1.29 %
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Lumen Technologies Inc Registered Shs
5.63 EUR 0.04 EUR 0.72 %
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Newmont Corporation
91.03 EUR 6.47 EUR 7.65 %
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NVIDIA Corp.
191.48 EUR 7.44 EUR 4.04 %
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Perrigo Company PLC
10.82 EUR 1.67 EUR 18.25 %
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SBA Communications REIT (A)
153.00 EUR -10.00 EUR -6.13 %
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Western Union Company
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Wynn Resorts Ltd.
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Indizes
S&P 500
7,740.82 USD 4.30 USD 0.06 %
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Um 17:56 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 0,03 Prozent auf 7.734,53 Punkte zurück. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 61,862 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,648 Prozent höher bei 7.786,64 Punkten, nach 7.736,52 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7.793,68 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.734,26 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 3,06 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, wies der S&P 500 7.483,24 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 05.05.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.259,22 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 05.08.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.299,19 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,77 Prozent nach oben. 7.793,68 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Perrigo Company (+ 24,68 Prozent auf 13,44 USD), Charles River Laboratories International (+ 12,22 Prozent auf 262,72 USD), Newmont (+ 7,85 Prozent auf 105,40 USD), Wynn Resorts (+ 7,57 Prozent auf 104,99 USD) und International Flavors Fragrances (+ 6,49 Prozent auf 86,14 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil DaVita (-19,34 Prozent auf 183,89 USD), CDW (-11,12 Prozent auf 136,88 USD), Lumen Technologies (-8,79 Prozent auf 6,12 USD), Crown Castle (-8,02 Prozent auf 71,43 USD) und SBA Communications REIT (A) (-7,65 Prozent auf 173,53 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 16.093.713 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,333 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,54 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK