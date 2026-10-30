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S&P 500 aktuell

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 fällt nachmittags zurück

Das macht der S&P 500 am Nachmittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CoStar Group Inc.
24.41 EUR -0.44 EUR -1.77 %
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Fox Corp B
50.50 EUR 0.50 EUR 1.00 %
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Global Payments Inc.
76.80 EUR 2.40 EUR 3.23 %
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Illumina Inc.
212.75 EUR -6.05 EUR -2.77 %
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Intel Corp.
57.68 EUR -11.56 EUR -16.70 %
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NVIDIA Corp.
182.00 EUR -6.74 EUR -3.57 %
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Reddit
79.50 EUR -28.50 EUR -26.39 %
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Regeneron Pharmaceuticals Inc.
819.70 EUR 94.10 EUR 12.97 %
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Sandisk Corp
1,020.00 EUR -140.00 EUR -12.07 %
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T-Mobile US
137.38 EUR 3.38 EUR 2.52 %
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Twilio Inc (A)
179.05 EUR -31.25 EUR -14.86 %
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Tyler Technologies Inc.
334.00 EUR 28.00 EUR 9.15 %
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Western Union Company
5.50 EUR 0.06 EUR 1.14 %
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Indizes
S&P 500
7,580.04 USD -140.35 USD -1.82 %
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Um 20:00 Uhr fällt der S&P 500 im NYSE-Handel um 2,28 Prozent auf 7.544,38 Punkte zurück. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 64,179 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 1,04 Prozent tiefer bei 7.639,79 Punkten, nach 7.720,39 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Freitag bei 7.637,48 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.527,56 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 1,25 Prozent. Vor einem Monat, am 30.09.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.651,54 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 30.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.437,63 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.822,34 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 10,00 Prozent nach oben. 7.844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Regeneron Pharmaceuticals (+ 11,21 Prozent auf 910,55 USD), Global Payments (+ 10,80 Prozent auf 94,98 USD), T-Mobile US (+ 6,64 Prozent auf 157,07 USD), CoStar Group (+ 6,11 Prozent auf 29,86 USD) und Tyler Technologies (+ 5,69 Prozent auf 395,20 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Intel (-31,02 Prozent auf 63,51 USD), Reddit (-30,34 Prozent auf 90,28 USD), Illumina (-19,06 Prozent auf 234,78 USD), Twilio A (-15,97 Prozent auf 203,26 USD) und Sandisk (-15,50 Prozent auf 1.123,88 USD) unter Druck.

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 58.826.853 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,604 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,72 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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