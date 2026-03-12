DAX23.436 -0,7%Est505.715 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,6000 +5,2%Nas22.123 -0,9%Bitcoin62.950 +2,8%Euro1,1444 -0,6%Öl101,4 -0,3%Gold5.050 -0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Bank 514000 NVIDIA 918422 SAP 716460 DroneShield A2DMAA Allianz 840400 Deutsche Telekom 555750 BASF BASF11 Volkswagen (VW) vz. 766403 TUI TUAG50 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Zalando ZAL111 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Iran-Krieg und Zinssorgen: DAX volatil -- US-Börsen uneins -- Adobe sucht neuen Chef -- BioNTech, Zalando, Shell, BP, Porsche, Rüstungsaktien, Bitcoin & Co. im Fokus
Top News
Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende Ölpreise und Krieg im Nahen Osten machen weiter die Kurse: DAX geht tiefer ins Wochenende
Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren Consorsbank-Depot zu teuer? Mit diesem Broker sparst Du dauerhaft Gebühren
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500 im Blick

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 gibt mittags nach

13.03.26 18:00 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 gibt mittags nach | finanzen.net

Der S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
220,75 EUR 0,00 EUR 0,00%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Agilent Technologies Inc.
97,04 EUR 0,32 EUR 0,33%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Blackstone
90,52 EUR -1,38 EUR -1,50%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CF Industries Holdings Inc
113,50 EUR -5,38 EUR -4,53%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
USD 0,00 USD 0,00%
Charts|News|Analysen
Freeport-McMoRan Inc
49,50 EUR -2,08 EUR -4,03%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
International Paper Co.
32,94 EUR -0,27 EUR -0,81%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Micron Technology Inc.
369,40 EUR 17,85 EUR 5,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Newmont Corporation
95,23 EUR -2,62 EUR -2,68%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
158,38 EUR -0,56 EUR -0,35%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Perrigo Company PLC
8,04 EUR -0,29 EUR -3,44%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Sandisk Corp
659,57 USD 40,75 USD 6,59%
Charts|News|Analysen
Ulta Beauty Inc Registered Shs
492,00 EUR -1,10 EUR -0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Digital Corp.
240,45 EUR 14,30 EUR 6,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
6.645,1 PKT -27,6 PKT -0,41%
Charts|News|Analysen

Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,36 Prozent leichter bei 6.648,84 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,311 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,458 Prozent auf 6.703,21 Punkte an der Kurstafel, nach 6.672,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.641,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.733,30 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0,761 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.836,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 6.827,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.521,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3,06 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.002,28 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.636,04 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 6,82 Prozent auf 661,00 USD), Western Digital (+ 5,68 Prozent auf 276,03 USD), International Paper (+ 4,91 Prozent auf 37,40 USD), Micron Technology (+ 4,85 Prozent auf 425,00 USD) und Blackstone (+ 4,20 Prozent auf 106,41 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Ulta Beauty (-11,68 Prozent auf 551,71 USD), Adobe (-5,57 Prozent auf 254,76 USD), Freeport-McMoRan (-4,81 Prozent auf 56,36 USD), Newmont (-3,99 Prozent auf 109,91 USD) und CF Industries (-3,93 Prozent auf 130,66 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 17.097.599 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,886 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Adobe und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Adobe

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Adobe

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
09.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA BuyUBS AG
26.02.2026NVIDIA KaufenDZ BANK
26.02.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
26.02.2026NVIDIA OverweightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
21.11.2024NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen