Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 gibt mittags nach

S&P 500 im Blick

Der S&P 500 zeigt sich am Freitagmittag im Minus.

Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,36 Prozent leichter bei 6.648,84 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 55,311 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,458 Prozent auf 6.703,21 Punkte an der Kurstafel, nach 6.672,62 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 6.641,52 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.733,30 Zählern.

S&P 500-Performance seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn fiel der S&P 500 bereits um 0,761 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 13.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.836,17 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 12.12.2025, einen Stand von 6.827,41 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.03.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 5.521,52 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 verlor der Index bereits um 3,06 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.002,28 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.636,04 Zählern.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Sandisk (+ 6,82 Prozent auf 661,00 USD), Western Digital (+ 5,68 Prozent auf 276,03 USD), International Paper (+ 4,91 Prozent auf 37,40 USD), Micron Technology (+ 4,85 Prozent auf 425,00 USD) und Blackstone (+ 4,20 Prozent auf 106,41 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Ulta Beauty (-11,68 Prozent auf 551,71 USD), Adobe (-5,57 Prozent auf 254,76 USD), Freeport-McMoRan (-4,81 Prozent auf 56,36 USD), Newmont (-3,99 Prozent auf 109,91 USD) und CF Industries (-3,93 Prozent auf 130,66 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 17.097.599 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 3,886 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 weist die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,27 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net