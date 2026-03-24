Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 liegt zum Handelsende im Minus

S&P 500 im Fokus

Der S&P 500 fiel heute.

Der S&P 500 notierte im NYSE-Handel zum Handelsende um 1,67 Prozent leichter bei 6.368,85 Punkten. Damit kommen die enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 53,810 Bio. Euro. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,457 Prozent leichter bei 6.447,57 Punkten, nach 6.477,16 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6.356,08 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 6.453,89 Punkten.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang ein Minus von 3,13 Prozent. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 6.878,88 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wies am vorherigen Handelstag, dem 26.12.2025, einen Wert von 6.929,94 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 27.03.2025, bei 5.693,31 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,14 Prozent abwärts. Im Jahreshoch erreichte der S&P 500 bislang 7.002,28 Punkte. Bei 6.356,08 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Entergy (+ 6,82 Prozent auf 109,88 USD), Brown-Forman B (+ 5,63 Prozent auf 27,19 USD), Campbell Soup (+ 4,96 Prozent auf 21,99 USD), Halliburton (+ 4,20 Prozent auf 40,42 USD) und APA (+ 3,71 Prozent auf 44,39 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Datadog A (-7,90 Prozent auf 114,48 USD), Moderna (-7,49 Prozent auf 49,56 USD), Alaska Air Group (-7,16 Prozent auf 36,16 USD), Coinbase (-7,06 Prozent auf 161,14 USD) und Norwegian Cruise Line (-6,85 Prozent auf 18,49 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 48.512.876 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 3,612 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die Perrigo Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 12,32 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net