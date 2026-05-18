Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag schwächer

S&P 500 aktuell

Der S&P 500 gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 7.347,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60,488 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,486 Prozent leichter bei 7.367,07 Punkten in den Handel, nach 7.403,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.381,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.333,68 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 7.126,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der S&P 500 6.861,89 Punkte auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 5.963,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,14 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.517,12 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Kroger (+ 4,39 Prozent auf 71,32 USD), Erie Indemnity (+ 3,21 Prozent auf 228,62 USD), Becton, Dickinson (+ 3,09 Prozent auf 146,75 USD), American Tower (+ 2,89 Prozent auf 182,40 USD) und Danaher (+ 2,81 Prozent auf 168,47 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Carvana (-5,57 Prozent auf 62,34 USD), Vertiv (-5,40 Prozent auf 321,37 USD), Generac (-5,10 Prozent auf 240,14 USD), Akamai (-4,88 Prozent auf 143,41 USD) und Lumen Technologies (-4,45 Prozent auf 9,24 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12.630.347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 10,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net