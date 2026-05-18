DAX24.401 +0,4%Est505.851 ±0,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,7000 -2,2%Nas26.004 -0,3%Bitcoin66.094 +0,1%Euro1,1611 -0,4%Öl110,4 +0,6%Gold4.501 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 SAP 716460 NVIDIA 918422 Infineon 623100 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 NEL ASA A0B733 Micron Technology 869020 Allianz 840400 RENK RENK73 Amazon 906866 Alphabet A (ex Google) A14Y6F Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Hoffnungsschimmer im Nahost-Konflikt: DAX schließt etwas höher -- OHB: Neue Verteidigungsallianz -- ServiceNow, POET, Kongsberg, Rheinmetall, NVIDIA, DroneShield im Fokus
Top News
Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet Stellar: So viel Verlust hätte ein Investment von vor 1 Jahr bedeutet
So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht So viel Verlust hätte eine Investition in Cardano von vor 1 Jahr eingebracht
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
S&P 500 aktuell

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag schwächer

19.05.26 17:59 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittag schwächer | finanzen.net

Der S&P 500 gibt sich am zweiten Tag der Woche schwächer.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Akamai Inc.
126,52 EUR -2,50 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
American Tower Corp.
155,00 EUR 4,15 EUR 2,75%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Becton, Dickinson & Co. (BD)
121,35 EUR -1,90 EUR -1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Carvana Co Registered Shs -A-
55,97 EUR -0,64 EUR -1,13%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Danaher Corp.
145,20 EUR 4,30 EUR 3,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erie Indemnity Co.
185,00 EUR 7,00 EUR 3,93%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0,20 EUR -0,04 EUR -15,22%
Charts|News|Analysen
Generac Holdings Inc
214,20 EUR -0,10 EUR -0,05%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Kroger
58,52 EUR 0,76 EUR 1,32%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Lumen Technologies Inc Registered Shs
8,09 EUR -0,46 EUR -5,38%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
192,16 EUR 1,88 EUR 0,99%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PayPal Inc
37,93 EUR -0,15 EUR -0,39%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vertiv Holdings
280,75 EUR -6,00 EUR -2,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
7,20 EUR 0,02 EUR 0,22%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7.388,2 PKT -14,9 PKT -0,20%
Charts|News|Analysen

Um 17:57 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,74 Prozent schwächer bei 7.347,99 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 60,488 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,486 Prozent leichter bei 7.367,07 Punkten in den Handel, nach 7.403,05 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.381,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.333,68 Punkten erreichte.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 7.126,06 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der S&P 500 6.861,89 Punkte auf. Der S&P 500 stand noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, bei 5.963,60 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 7,14 Prozent aufwärts. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.517,12 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern erreicht.

Tops und Flops aktuell

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Kroger (+ 4,39 Prozent auf 71,32 USD), Erie Indemnity (+ 3,21 Prozent auf 228,62 USD), Becton, Dickinson (+ 3,09 Prozent auf 146,75 USD), American Tower (+ 2,89 Prozent auf 182,40 USD) und Danaher (+ 2,81 Prozent auf 168,47 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Carvana (-5,57 Prozent auf 62,34 USD), Vertiv (-5,40 Prozent auf 321,37 USD), Generac (-5,10 Prozent auf 240,14 USD), Akamai (-4,88 Prozent auf 143,41 USD) und Lumen Technologies (-4,45 Prozent auf 9,24 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 12.630.347 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,691 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Titel im Blick

Die First Republic Bank-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten auf. Mit 10,85 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Akamai und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Nachrichten zu NVIDIA Corp.

DatumMeistgelesen

Analysen zu NVIDIA Corp.

DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
14.05.2026NVIDIA OutperformRBC Capital Markets
14.05.2026NVIDIA BuyUBS AG
07.05.2026NVIDIA BuyGoldman Sachs Group Inc.
17.04.2026NVIDIA OutperformBernstein Research
19.03.2026NVIDIA BuyUBS AG
DatumRatingAnalyst
18.03.2026NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.11.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
20.08.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
10.01.2025NVIDIA HoldDeutsche Bank AG
21.11.2024NVIDIA HaltenDZ BANK
DatumRatingAnalyst
04.04.2017NVIDIA UnderweightPacific Crest Securities Inc.
24.02.2017NVIDIA UnderperformBMO Capital Markets
23.02.2017NVIDIA ReduceInstinet
14.01.2016NVIDIA UnderweightBarclays Capital
26.07.2011NVIDIA underperformNeedham & Company, LLC

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA Corp. nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen