Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter
Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.
Werte in diesem Artikel
Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,58 Prozent auf 7.663,42 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 61,372 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,336 Prozent schwächer bei 7.682,07 Punkten in den Handel, nach 7.707,98 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7.661,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.699,96 Punkten lag.
S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres
Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.443,28 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 7.432,97 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 6.395,78 Punkten bewertet.
Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.
Die Tops und Flops im S&P 500
Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Coinbase (+ 7,58 Prozent auf 172,35 USD), Deere (+ 6,84 Prozent auf 620,35 USD), Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 874,46 USD), CF Industries (+ 5,37 Prozent auf 125,41 USD) und Dow (+ 4,88 Prozent auf 33,30 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Advance Auto Parts (-26,18 Prozent auf 41,47 USD), Moderna (-23,22 Prozent auf 133,89 USD), Walmart (-8,94 Prozent auf 104,09 USD), Intuitive Surgical (-5,16 Prozent auf 377,19 USD) und Norwegian Cruise Line (-4,53 Prozent auf 16,56 USD) unter Druck.
Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen
Die Moderna-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13.252.253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.
Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick
2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.
Redaktion finanzen.net
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Moderna Analysen
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.05.26
|Moderna Hold
|Jefferies & Company Inc.
|19.11.24
|Moderna Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.09.24
|Moderna Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.24
|Moderna Sector Perform
|RBC Capital Markets
|12.01.24
|Moderna Outperform
|RBC Capital Markets