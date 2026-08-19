Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter

NYSE-Handel im Fokus

20.08.26 20:02 Uhr

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,58 Prozent auf 7.663,42 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 61,372 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,336 Prozent schwächer bei 7.682,07 Punkten in den Handel, nach 7.707,98 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7.661,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.699,96 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.443,28 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 7.432,97 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 6.395,78 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Coinbase (+ 7,58 Prozent auf 172,35 USD), Deere (+ 6,84 Prozent auf 620,35 USD), Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 874,46 USD), CF Industries (+ 5,37 Prozent auf 125,41 USD) und Dow (+ 4,88 Prozent auf 33,30 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Advance Auto Parts (-26,18 Prozent auf 41,47 USD), Moderna (-23,22 Prozent auf 133,89 USD), Walmart (-8,94 Prozent auf 104,09 USD), Intuitive Surgical (-5,16 Prozent auf 377,19 USD) und Norwegian Cruise Line (-4,53 Prozent auf 16,56 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die Moderna-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13.252.253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net