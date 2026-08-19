DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,42 +5,0%Nas 26.041 -1,1%Bitcoin 62.291 +5,0%Euro 1,1673 -0,0%Öl 93,4 +2,0%Gold 4.511 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NYSE-Handel im Fokus

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag leichter

Aktuell ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
48.62 EUR -0.32 EUR -0.65 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
CF Industries Holdings Inc
107.90 EUR 5.10 EUR 4.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Coinbase
148.06 EUR 12.40 EUR 9.14 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Deere & Co. (John Deere)
545.00 EUR 38.60 EUR 7.62 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Dow Inc
28.00 EUR 1.23 EUR 4.59 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Intuitive Surgical Inc
324.50 EUR -15.45 EUR -4.54 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lumentum Holdings Inc
745.00 EUR 30.00 EUR 4.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Moderna Inc
113.72 EUR -37.42 EUR -24.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Norwegian Cruise Line Ltd
16.56 USD -0.78 USD -4.53 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
185.54 EUR -1.42 EUR -0.76 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Under Armour Inc.
4.44 EUR 0.04 EUR 0.91 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Walmart
89.34 EUR -10.24 EUR -10.28 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Western Union Company
6.10 EUR -0.15 EUR -2.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
S&P 500
7,652.14 USD -55.84 USD -0.72 %
News | Analysen

Am Donnerstag fällt der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 0,58 Prozent auf 7.663,42 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 61,372 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,336 Prozent schwächer bei 7.682,07 Punkten in den Handel, nach 7.707,98 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 7.661,54 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.699,96 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verlor der S&P 500 bereits um 1,63 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.443,28 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 20.05.2026, einen Stand von 7.432,97 Punkten. Der S&P 500 wurde vor einem Jahr, am 20.08.2025, mit 6.395,78 Punkten bewertet.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 11,74 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Coinbase (+ 7,58 Prozent auf 172,35 USD), Deere (+ 6,84 Prozent auf 620,35 USD), Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 874,46 USD), CF Industries (+ 5,37 Prozent auf 125,41 USD) und Dow (+ 4,88 Prozent auf 33,30 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen derweil Advance Auto Parts (-26,18 Prozent auf 41,47 USD), Moderna (-23,22 Prozent auf 133,89 USD), Walmart (-8,94 Prozent auf 104,09 USD), Intuitive Surgical (-5,16 Prozent auf 377,19 USD) und Norwegian Cruise Line (-4,53 Prozent auf 16,56 USD) unter Druck.

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Die Moderna-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 13.252.253 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,550 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien im Blick

2026 hat die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,71 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle Moderna Aktie News

Werbung

Moderna Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Moderna nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.05.26 Moderna Hold Jefferies & Company Inc.
19.11.24 Moderna Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.09.24 Moderna Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.08.24 Moderna Sector Perform RBC Capital Markets
12.01.24 Moderna Outperform RBC Capital Markets

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.