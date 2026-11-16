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Index im Blick

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 präsentiert sich am Nachmittag schwächer

So bewegt sich der S&P 500 am Montag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Apple Inc.
319.55 EUR -5.40 EUR -1.66 %
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Bloom Energy
164.40 EUR -6.20 EUR -3.63 %
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Centene Corp.
65.38 EUR 2.08 EUR 3.29 %
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Coherent Corp.
190.40 EUR -17.60 EUR -8.46 %
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Corning Inc.
96.80 EUR -5.30 EUR -5.19 %
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Dell Technologies
293.95 EUR -11.85 EUR -3.88 %
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Estée Lauder Companies Inc. (ELC) (Estee Lauder)
99.80 EUR -1.80 EUR -1.77 %
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General Mills Inc.
31.32 EUR 0.28 EUR 0.90 %
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NVIDIA Corp.
141.34 EUR -6.44 EUR -4.36 %
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STERIS PLC Registered Shs
230.00 EUR 10.00 EUR 4.55 %
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Texas Pacific Land Corp Registered Shs
263.60 EUR 10.40 EUR 4.11 %
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Tyson Foods Inc.
53.10 EUR -0.26 EUR -0.49 %
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Vertiv Holdings
171.88 EUR -22.06 EUR -11.37 %
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Western Union Company
6.06 EUR 0.09 EUR 1.54 %
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Indizes
S&P 500
7,404.03 USD -157.64 USD -2.08 %
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Um 20:00 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 1,68 Prozent tiefer bei 7.434,27 Punkten. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 63,547 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,647 Prozent tiefer bei 7.512,77 Punkten in den Handel, nach 7.561,67 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.406,87 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 7.515,60 Punkten.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wurde der S&P 500 mit 7.659,44 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, bei 7.785,76 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, den Stand von 6.734,11 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 8,40 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.844,52 Punkten. 6.316,91 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Tyson Foods (+ 5,97 Prozent auf 62,80 USD), General Mills (+ 5,68 Prozent auf 35,43 USD), Centene (+ 5,54 Prozent auf 74,16 USD), STERIS (+ 4,05 Prozent auf 263,71 USD) und Texas Pacific Land (+ 3,83 Prozent auf 291,96 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Dell Technologies (-13,80 Prozent auf 319,94 USD), Coherent (-12,06 Prozent auf 204,09 USD), Bloom Energy (-11,90 Prozent auf 177,91 USD), Corning (-11,12 Prozent auf 106,21 USD) und Vertiv (-10,34 Prozent auf 187,96 USD).

S&P 500-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 40.275.689 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,698 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

2026 weist die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Mit 13,39 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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