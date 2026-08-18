Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 verbucht letztendlich Abschläge

Index-Performance im Blick

28.08.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 sank am Freitag.

Am Freitag ging es im S&P 500 via NYSE letztendlich um 0,25 Prozent auf 7.711,76 Punkte abwärts. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 61,421 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,082 Prozent auf 7.737,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7.730,99 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.771,48 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 7.700,91 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,631 Prozent. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 28.07.2026, den Stand von 7.428,78 Punkten. Der S&P 500 wies vor drei Monaten, am 28.05.2026, einen Stand von 7.563,63 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 28.08.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.501,86 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,44 Prozent aufwärts. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.816,70 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Gap (+ 12,94 Prozent auf 23,48 USD), Dominos Pizza (+ 5,40 Prozent auf 350,00 USD), ServiceNow (+ 4,54 Prozent auf 144,71 USD), Schlumberger (+ 4,22 Prozent auf 57,33 USD) und Amazon (+ 3,97 Prozent auf 266,43 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind hingegen PayPal (-11,67 Prozent auf 46,86 EUR), Marvell Technology (-10,28 Prozent auf 216,62 USD), Generac (-6,84 Prozent auf 183,80 USD), Lumentum (-6,39 Prozent auf 895,00 USD) und Coinbase (-6,33 Prozent auf 178,64 USD).

S&P 500-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 49.221.829 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie sticht im S&P 500 mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro heraus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,69 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net