Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Ende des Montagshandels leichter

S&P 500-Entwicklung

28.09.26 22:32 Uhr

So performte der S&P 500 zum Handelsende.

Am Montag tendierte der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,77 Prozent leichter bei 7.683,69 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 63,619 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,435 Prozent auf 7.709,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7.743,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.724,15 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.666,60 Zählern.

S&P 500-Entwicklung im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 28.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.711,76 Punkte. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.354,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6.643,70 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,03 Prozent. Bei 7.816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Gap (+ 5,18 Prozent auf 22,95 USD), Palo Alto Networks (+ 4,63 Prozent auf 392,09 USD), Everpure A (+ 2,70 Prozent auf 129,40 USD), Viatris (+ 2,47 Prozent auf 18,27 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,37 Prozent auf 414,79 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Bloom Energy (-8,95 Prozent auf 262,87 USD), DoorDash (-7,74 Prozent auf 178,39 USD), QUALCOMM (-7,17 Prozent auf 187,48 USD), Carvana (-7,06 Prozent auf 60,47 USD) und Boeing (-6,91 Prozent auf 184,39 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 33.945.241 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im S&P 500 nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,766 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

S&P 500-Fundamentaldaten

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Index weist die Western Union Company-Aktie mit 14,79 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net