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Dow Jones-Kursverlauf

Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der Dow Jones nachmittags

In New York stehen die Signale am vierten Tag der Woche auf Stabilisierung.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alphabet C (ex Google)
285.35 EUR -9.05 EUR -3.07 %
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Amazon
223.00 EUR -10.80 EUR -4.62 %
Charts | News | Analysen
Amgen Inc.
396.80 EUR 6.70 EUR 1.72 %
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Caterpillar Inc.
626.20 EUR -33.20 EUR -5.03 %
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Cisco Inc.
93.25 EUR -1.95 EUR -2.05 %
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Home Depot
278.40 EUR 1.25 EUR 0.45 %
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Johnson & Johnson
237.65 EUR 8.90 EUR 3.89 %
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Microsoft Corp.
465.00 EUR -8.00 EUR -1.69 %
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Nike Inc.
34.28 EUR 0.70 EUR 2.08 %
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NVIDIA Corp.
189.40 EUR -7.42 EUR -3.77 %
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Procter & Gamble Co.
147.88 EUR 7.56 EUR 5.39 %
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Salesforce
221.50 EUR 6.95 EUR 3.24 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
350.90 EUR -5.00 EUR -1.40 %
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Indizes
Dow Jones 30 Industrial
52,758.82 USD -97.27 USD -0.18 %
News | Analysen

Am Donnerstag geht es im Dow Jones um 20:00 Uhr via NYSE um 0,17 Prozent auf 52.765,69 Punkte nach unten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 26,115 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,385 Prozent auf 52.652,85 Punkte an der Kurstafel, nach 52.856,09 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 52.927,88 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 52.508,38 Punkten.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang Gewinne von 1,51 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, wies der Dow Jones einen Wert von 51.863,69 Punkten auf. Der Dow Jones stand noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, bei 52.218,58 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 22.10.2025, einen Stand von 46.590,41 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 9,06 Prozent. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 54.744,33 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 45.057,28 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im Dow Jones

Die Top-Aktien im Dow Jones sind derzeit Procter Gamble (+ 5,90 Prozent auf 166,09 USD), Johnson Johnson (+ 3,98 Prozent auf 268,03 USD), Home Depot (+ 3,57 Prozent auf 289,95 EUR), Salesforce (+ 3,04 Prozent auf 249,13 USD) und Amgen (+ 2,47 Prozent auf 449,17 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen Caterpillar (-5,16 Prozent auf 702,03 USD), Amazon (-4,33 Prozent auf 251,00 USD), NVIDIA (-4,11 Prozent auf 212,84 USD), Alphabet C (ex Google) (-2,58 Prozent auf 322,42 USD) und Cisco (-2,27 Prozent auf 104,82 USD) unter Druck.

Die teuersten Konzerne im Dow Jones

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 12.385.447 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,642 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

KGV und Dividende der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,96 erwartet. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 4,21 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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