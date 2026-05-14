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S&P 500-Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag

15.05.26 18:00 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: So bewegt sich der S&P 500 am Mittag | finanzen.net

S&P 500-Handel am Freitag.

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Am Freitag sinkt der S&P 500 um 17:58 Uhr via NYSE um 1,12 Prozent auf 7.417,60 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 60,831 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,821 Prozent auf 7.439,67 Punkte an der Kurstafel, nach 7.501,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.397,50 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.447,25 Punkten verzeichnete.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,437 Prozent. Vor einem Monat, am 15.04.2026, wurde der S&P 500 mit 7.022,95 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.02.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.836,17 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.05.2025, lag der S&P 500-Kurs bei 5.916,93 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,15 Prozent. Bei 7.517,12 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell DexCom (+ 6,80 Prozent auf 61,75 USD), ServiceNow (+ 4,75 Prozent auf 94,80 USD), DXC Technology (+ 4,44 Prozent auf 8,59 USD), Occidental Petroleum (+ 4,17 Prozent auf 59,21 USD) und Intuit (+ 3,67 Prozent auf 392,18 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich derweil Coinbase (-8,34 Prozent auf 194,33 USD), Ford Motor (-7,11 Prozent auf 13,45 USD), Newmont (-6,29 Prozent auf 109,01 USD), Intel (-6,26 Prozent auf 108,68 USD) und Fortune Brands Home Security (-6,14 Prozent auf 33,94 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21.490.498 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,717 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Die First Republic Bank-Aktie hat mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 inne. Mit 11,04 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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