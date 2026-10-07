Angespannte Stimmung in New York: So steht der Dow Jones nachmittags

Dow Jones-Performance

07.10.26 20:02 Uhr

Heutiger Marktbericht zum Dow Jones.

Um 20:00 Uhr notiert der Dow Jones im NYSE-Handel 0,60 Prozent leichter bei 51.209,61 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 26,037 Bio. Euro wert. Zuvor eröffnete der Index bei 51.444,10 Zählern und damit 0,150 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (51.521,28 Punkte).

Im Tagesverlauf ging es für den Dow Jones bis auf 50.917,42 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 51.406,44 Zählern.

Dow Jones-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den Dow Jones bereits um 0,020 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, erreichte der Dow Jones einen Wert von 53.414,25 Punkten. Vor drei Monaten, am 07.07.2026, wurde der Dow Jones auf 52.925,15 Punkte taxiert. Vor einem Jahr, am 07.10.2025, wurde der Dow Jones mit einer Bewertung von 46.602,98 Punkten gehandelt.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 5,84 Prozent aufwärts. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell Amgen (+ 2,74 Prozent auf 413,63 USD), Johnson Johnson (+ 2,16 Prozent auf 260,28 USD), UnitedHealth (+ 1,27 Prozent auf 381,10 USD), Amazon (+ 1,00 Prozent auf 258,86 USD) und Walmart (+ 0,96 Prozent auf 108,23 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Caterpillar (-5,56 Prozent auf 815,46 USD), Honeywell Technologies (-2,02 Prozent auf 208,56 USD), Sherwin-Williams (-1,64 Prozent auf 315,90 USD), Goldman Sachs (-1,23 Prozent auf 886,12 USD) und Chevron (-1,23 Prozent auf 205,04 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem größten Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im Dow Jones auf. Zuletzt wurden via NYSE 7.867.861 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im Dow Jones mit 5,128 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der Dow Jones-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,48 zu Buche schlagen. Die Nike-Aktie zeigt 2027 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 4,51 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net