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Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag

23.06.26 20:02 Uhr
Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag | finanzen.net

Der S&P 500 verliert am zweiten Tag der Woche an Boden.

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Am Dienstag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1,16 Prozent auf 7.386,05 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,262 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,50 Prozent auf 7.360,63 Punkte an der Kurstafel, nach 7.472,79 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.347,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.424,17 Punkten lag.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 7.473,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.581,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.025,17 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

S&P 500-Gewinner und -Verlierer

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 5,81 Prozent auf 20,77 USD), CDW (+ 5,73 Prozent auf 130,65 USD), Moderna (+ 5,27 Prozent auf 62,47 USD), GE HealthCare Technologies (+ 4,90 Prozent auf 63,61 USD) und IBM (+ 4,87 Prozent auf 264,50 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Sandisk (-12,92 Prozent auf 1.980,00 USD), Micron Technology (-11,58 Prozent auf 1.071,07 USD), Vertiv (-9,88 Prozent auf 322,58 USD), Microchip Technology (-9,01 Prozent auf 93,46 USD) und Lam Research (-8,95 Prozent auf 372,90 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.111.397 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,464 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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