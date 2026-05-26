Angespannte Stimmung in New York: So steht der S&P 500 am Nachmittag
Der S&P 500 verliert am zweiten Tag der Woche an Boden.
Werte in diesem Artikel
Am Dienstag geht es im S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE um 1,16 Prozent auf 7.386,05 Punkte abwärts. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 62,262 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 1,50 Prozent auf 7.360,63 Punkte an der Kurstafel, nach 7.472,79 Punkten am Vortag.
Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.347,60 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.424,17 Punkten lag.
S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, den Wert von 7.473,47 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.03.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.581,00 Punkten. Vor einem Jahr, am 23.06.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.025,17 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 7,69 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der S&P 500 bereits ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.
S&P 500-Gewinner und -Verlierer
Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Bath Body Works (+ 5,81 Prozent auf 20,77 USD), CDW (+ 5,73 Prozent auf 130,65 USD), Moderna (+ 5,27 Prozent auf 62,47 USD), GE HealthCare Technologies (+ 4,90 Prozent auf 63,61 USD) und IBM (+ 4,87 Prozent auf 264,50 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil Sandisk (-12,92 Prozent auf 1.980,00 USD), Micron Technology (-11,58 Prozent auf 1.071,07 USD), Vertiv (-9,88 Prozent auf 322,58 USD), Microchip Technology (-9,01 Prozent auf 93,46 USD) und Lam Research (-8,95 Prozent auf 372,90 USD).
Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf
Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 16.111.397 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,464 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,97 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Bath Body Works und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Bath Body Works
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Bath Body Works
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Weitere Bath Body Works News
Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com