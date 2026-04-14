Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 am Nachmittag leichter

Index-Bewegung

CAC 40-Handel aktuell.

Um 15:41 Uhr sinkt der CAC 40 im Euronext-Handel um 0,56 Prozent auf 8.281,16 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,415 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,534 Prozent tiefer bei 8.283,42 Punkten in den Mittwochshandel, nach 8.327,86 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des CAC 40 betrug 8.295,28 Punkte, das Tagestief hingegen 8.258,29 Zähler.

CAC 40-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den CAC 40 bereits um 1,26 Prozent nach oben. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 7.911,53 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 15.01.2026, den Stand von 8.313,12 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, stand der CAC 40 bei 7.335,40 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 1,05 Prozent aufwärts. Das CAC 40-Jahreshoch liegt derzeit bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 564.810 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Mit 239,136 Mrd. Euro macht die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der CAC 40-Werte

Die Worldline SA-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,40 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,47 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net