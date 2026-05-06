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CAC 40-Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag

07.05.26 12:25 Uhr
Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 fällt am Donnerstagmittag | finanzen.net

Kaum bewegt zeigt sich der CAC 40 am Donnerstag.

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Am Donnerstag notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,01 Prozent tiefer bei 8.298,36 Punkten. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 2,354 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,252 Prozent auf 8.320,33 Punkte an der Kurstafel, nach 8.299,42 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 8.361,00 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 8.295,64 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 2,17 Prozent zu. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 07.04.2026, einen Wert von 7.908,74 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 06.02.2026, erreichte der CAC 40 einen Stand von 8.273,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 07.05.2025, verzeichnete der CAC 40 einen Stand von 7.626,84 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 1,26 Prozent. Bei 8.642,23 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des CAC 40. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Punkten registriert.

Welche Aktien im CAC 40 das größte Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. 69.100 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 223,002 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

KGV und Dividende der CAC 40-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,63 zu Buche schlagen. Die SRTeleperformance-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,28 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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