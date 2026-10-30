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CAC 40 im Fokus

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich in Rot

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 letztendlich in Rot

Der CAC 40 kam am fünften Tag der Woche nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.42 EUR -3.68 EUR -1.88 %
Charts | News | Analysen
Carrefour S.A.
13.03 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
432.75 EUR 5.35 EUR 1.25 %
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Pernod Ricard S.A.
66.60 EUR 1.34 EUR 2.05 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
27.69 EUR -0.55 EUR -1.95 %
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Stellantis
4.07 EUR -0.13 EUR -3.07 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,969.42 EUR -0.58 EUR -0.01 %
News | Analysen

Am Freitag schloss der CAC 40 den Handel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 7.969,42 Punkten ab. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 2,365 Bio. Euro wert. Zum Start des Freitagshandels standen Gewinne von 0,048 Prozent auf 7.973,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7.970,00 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7.992,17 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 7.952,39 Einheiten.

So entwickelt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der CAC 40 bereits um 1,96 Prozent zu. Vor einem Monat, am 30.09.2026, stand der CAC 40 noch bei 7.964,51 Punkten. Der CAC 40 wies vor drei Monaten, am 30.07.2026, einen Wert von 8.485,64 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 30.10.2025, wies der CAC 40 einen Stand von 8.157,29 Punkten auf.

Auf Jahressicht 2026 sank der Index bereits um 2,76 Prozent. In diesem Jahr markierte der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Diese CAC 40-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Die Aktie im CAC 40 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Stellantis-Aktie. Zuletzt wurden via Euronext 230.478 Aktien gehandelt. Mit 225,798 Mrd. Euro macht die LOréal-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Die Renault-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten. Unter den Aktien im Index weist die Carrefour-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,20 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
29.10.26 Airbus SE Kaufen DZ BANK
29.10.26 Airbus SE Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.10.26 Airbus SE Outperform Bernstein Research
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
29.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets

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