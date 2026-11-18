Kursentwicklung im Fokus

Kaum verändert zeigt sich der CAC 40 am Mittwoch.

Am Mittwoch notiert der CAC 40 um 12:09 Uhr via Euronext 0,04 Prozent schwächer bei 8.213,32 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,009 Prozent auf 8.216,08 Punkte an der Kurstafel, nach 8.216,78 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 8.199,96 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Mittwoch 8.229,59 Einheiten.

CAC 40-Performance seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 2,05 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, lag der CAC 40 bei 7.956,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.08.2026, wies der CAC 40 einen Stand von 8.509,36 Punkten auf. Der CAC 40 stand vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 7.967,93 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 0,221 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des CAC 40 bereits bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern markiert.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via Euronext 298.893 Aktien gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 239,442 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

CAC 40-Fundamentaldaten

Die Renault-Aktie hat mit 4,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Unter den Aktien im Index weist die Renault-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion Finanzen.net