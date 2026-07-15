Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer
Kaum verändert zeigte sich der CAC 40 am vierten Tag der Woche.
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Am Donnerstag schloss der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 8.377,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,019 Prozent schwächer bei 8.380,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8.382,43 Punkten am Vortag.
Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.281,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8.380,84 Punkten.
CAC 40 seit Beginn des Jahres
Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,857 Prozent aufwärts. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 8.447,27 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 8.262,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.722,09 Punkte.
Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.
CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert
Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 487.479 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 238,371 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.
Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder
Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.
Redaktion finanzen.net
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