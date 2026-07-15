DAX 24.915 -0,3%ESt50 6.284 +0,3%MSCI World 4.877 +0,4%Top 10 Crypto 8,36 -0,9%Nas 26.016 -1,0%Bitcoin 56.361 -0,2%Euro 1,1436 -0,3%Öl 84,6 -0,4%Gold 3.992 -1,6%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Kaum verändert zeigte sich der CAC 40 am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
195.66 EUR -0.34 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Crédit Agricole S.A. (Credit Agricole)
17.64 EUR 0.00 EUR -0.03 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton S.A.
501.30 EUR 6.95 EUR 1.41 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Renault S.A.
26.87 EUR 0.65 EUR 2.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SR.Teleperformance S.A. (SR Teleperformance
55.18 EUR 1.92 EUR 3.60 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Stellantis
5.25 EUR 0.10 EUR 1.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
CAC 40
8,377.86 EUR -4.57 EUR -0.05 %
News | Analysen

Am Donnerstag schloss der CAC 40 nahezu unverändert (minus 0,05 Prozent) bei 8.377,86 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,452 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,019 Prozent schwächer bei 8.380,84 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 8.382,43 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der CAC 40 bei 8.281,27 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 8.380,84 Punkten.

CAC 40 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den CAC 40 bereits um 0,857 Prozent aufwärts. Der CAC 40 notierte noch vor einem Monat, am 16.06.2026, bei 8.447,27 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 16.04.2026, bei 8.262,70 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 16.07.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.722,09 Punkte.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 2,23 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der CAC 40 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der Stellantis-Aktie ist im CAC 40 derzeit am höchsten. 487.479 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie mit 238,371 Mrd. Euro die dominierende Aktie im CAC 40.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Im CAC 40 verzeichnet die SRTeleperformance-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Renault-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,38 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
13:51 Airbus SE Overweight JP Morgan Chase & Co.
08:51 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
15.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
10.07.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
09.07.26 Airbus SE Buy Goldman Sachs Group Inc.