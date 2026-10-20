DAX 25.099 -0,9%ESt50 6.087 -0,9%MSCI World 4.913 +0,1%Top 10 Crypto 10,77 +0,1%Nas 26.431 +1,1%Bitcoin 72.565 -0,6%Euro 1,1228 +0,1%Öl 110,6 +1,0%Gold 4.122 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Index-Performance im Blick

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Der CAC 40 gibt am Dienstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Airbus SE
192.40 EUR -1.84 EUR -0.95 %
Charts | News | Analysen
L'Oréal S.A. (L'Oreal, L Oreal)
400.45 EUR -1.20 EUR -0.30 %
Charts | News | Analysen
Pernod Ricard S.A.
66.82 EUR -1.20 EUR -1.76 %
Charts | News | Analysen
Renault S.A.
27.09 EUR -0.14 EUR -0.51 %
Charts | News | Analysen
Stellantis
3.81 EUR -0.01 EUR -0.21 %
Charts | News | Analysen
Indizes
CAC 40
7,833.84 EUR -34.21 EUR -0.43 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,18 Prozent leichter bei 7.854,07 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,327 Prozent tiefer bei 7.842,33 Punkten in den Handel, nach 7.868,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7.842,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.860,28 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 8.065,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, stand der CAC 40 bei 8.340,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8.206,07 Punkte.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,16 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 7.065 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 216,703 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,10 Prozent.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

Aktuelle Airbus Aktie News

Werbung

Airbus Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Airbus nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.
16.10.26 Airbus SE Buy Deutsche Bank AG
15.10.26 Airbus SE Buy UBS AG
15.10.26 Airbus SE Outperform RBC Capital Markets
09.10.26 Airbus SE Hold Jefferies & Company Inc.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.