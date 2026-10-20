Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 präsentiert sich zum Handelsstart leichter

Index-Performance im Blick

20.10.26 09:27 Uhr

Der CAC 40 gibt am Dienstagmorgen nach seinem Vortagesanstieg nach.

Um 09:11 Uhr tendiert der CAC 40 im Euronext-Handel 0,18 Prozent leichter bei 7.854,07 Punkten. Der Wert der im CAC 40 enthaltenen Werte beträgt damit 2,387 Bio. Euro. Zuvor ging der CAC 40 0,327 Prozent tiefer bei 7.842,33 Punkten in den Handel, nach 7.868,05 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7.842,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.860,28 Zähler.

So bewegt sich der CAC 40 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 stand am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, bei 8.065,02 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 20.07.2026, stand der CAC 40 bei 8.340,11 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2025, betrug der CAC 40-Kurs 8.206,07 Punkte.

Der Index verlor seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 4,16 Prozent. Das Jahreshoch des CAC 40 steht derzeit bei 8.755,03 Punkten. Bei 7.505,27 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

CAC 40-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Airbus SE-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. Zuletzt wurden via Euronext 7.065 Aktien gehandelt. Im CAC 40 macht die LOréal-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 216,703 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Mitglieder

Unter den CAC 40-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 4,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Renault lockt Anleger 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,10 Prozent.

Redaktion finanzen.net