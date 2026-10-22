Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 schließt im Minus

CAC 40 aktuell

22.10.26 17:57 Uhr

Der CAC 40 beendete den Donnerstagshandel im Minus.

Am Donnerstag gab der CAC 40 via Euronext letztendlich um 1,39 Prozent auf 7.811,26 Punkte nach. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,351 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der CAC 40 0,816 Prozent tiefer bei 7.857,01 Punkten, nach 7.921,68 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des CAC 40 betrug 7.791,63 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.859,66 Zähler.

CAC 40-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der CAC 40 bislang ein Minus von 0,940 Prozent. Noch vor einem Monat, am 22.09.2026, verzeichnete der CAC 40 einen Wert von 8.154,91 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.07.2026, stand der CAC 40 bei 8.437,89 Punkten. Der CAC 40 lag vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 8.206,87 Punkten.

Im Index schlägt seit Anfang des Jahres 2026 ein Minus von 4,69 Prozent zu Buche. 8.755,03 Punkte markierten den Höchststand des CAC 40 im laufenden Jahr. Das Jahrestief steht hingegen bei 7.505,27 Punkten.

Blick in den CAC 40: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 431.013 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie hat im CAC 40 mit 214,868 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Werte

In diesem Jahr hat die Renault-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,58 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 inne. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,22 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net