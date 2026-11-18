Index im Blick

Der CAC 40 verliert am Mittwoch an Boden.

Der CAC 40 tendiert im Euronext-Handel um 15:40 Uhr um 0,44 Prozent leichter bei 8.180,92 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 2,502 Bio. Euro. In den Handel ging der CAC 40 0,009 Prozent leichter bei 8.216,08 Punkten, nach 8.216,78 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.229,59 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.174,37 Zählern.

CAC 40-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der CAC 40 bislang ein Minus von 2,44 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Der CAC 40 lag am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 7.956,70 Punkten. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 18.08.2026, den Wert von 8.509,36 Punkten. Der CAC 40 bewegte sich noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bei 7.967,93 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 fiel der Index bereits um 0,174 Prozent. Der CAC 40 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.755,03 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 7.505,27 Zählern.

CAC 40-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das größte Handelsvolumen im CAC 40 kann derzeit die Stellantis-Aktie aufweisen. 774.726 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LOréal-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 239,442 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Werte im Fokus

Die Renault-Aktie verzeichnet mit 4,54 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40. Die Renault-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,84 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion Finanzen.net