Angespannte Stimmung in Paris: CAC 40 zeigt sich zum Start des Freitagshandels leichter

Kursverlauf

Der CAC 40 verliert am fünften Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Der CAC 40 fällt im Euronext-Handel um 09:11 Uhr um 0,24 Prozent auf 8.411,02 Punkte. Damit sind die im CAC 40 enthaltenen Werte 2,462 Bio. Euro wert. Zuvor ging der CAC 40 0,252 Prozent leichter bei 8.410,36 Punkten in den Handel, nach 8.431,61 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 8.405,23 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 8.416,37 Zählern.

CAC 40 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,273 Prozent abwärts. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 26.05.2026, einen Wert von 8.173,11 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 26.03.2026, stand der CAC 40 bei 7.769,31 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2025, betrug der CAC 40-Kurs 7.557,31 Punkte.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 2,63 Prozent nach oben. Der CAC 40 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 8.642,23 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7.505,27 Zählern verzeichnet.

CAC 40-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die Stellantis-Aktie das größte Handelsvolumen im CAC 40 auf. 37.996 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 243,331 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der CAC 40-Werte

Die SRTeleperformance-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,81 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den CAC 40-Werten inne. Die SRTeleperformance-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net