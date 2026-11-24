Index-Bewegung

Der ATX notiert am Dienstag im negativen Bereich.

Am Dienstag tendiert der ATX um 15:40 Uhr via Wiener Börse 1,00 Prozent tiefer bei 6.278,76 Punkten. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 181,704 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,123 Prozent höher bei 6.349,82 Punkten in den Handel, nach 6.342,01 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 6.270,60 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.372,55 Punkten verzeichnete.

ATX seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 6.270,26 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 6.617,52 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 24.11.2025, lag der ATX bei 4.887,18 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 17,32 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der ATX bereits ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im ATX

Zu den Top-Aktien im ATX zählen aktuell Palfinger (+ 0,94 Prozent auf 26,80 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,93 Prozent auf 19,52 EUR), Verbund (+ 0,51 Prozent auf 69,60 EUR), EVN (+ 0,33 Prozent auf 30,60 EUR) und BAWAG (-0,12 Prozent auf 162,70 EUR). Die Verlierer im ATX sind derweil AT S (AT&S) (-7,26 Prozent auf 102,20 EUR), Lenzing (-2,77 Prozent auf 9,48 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-2,67 Prozent auf 69,20 EUR), voestalpine (-1,92 Prozent auf 32,64 EUR) und Wienerberger (-1,58 Prozent auf 14,98 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via Wiener Börse 237.874 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 42,380 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Werte im Fokus

Im ATX präsentiert die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,71 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,10 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net