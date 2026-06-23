Angespannte Stimmung in Wien: ATX letztendlich leichter

ATX-Entwicklung

Mit dem ATX ging es zum Handelsschluss abwärts.

Zum Handelsende tendierte der ATX im Wiener Börse-Handel 1,27 Prozent schwächer bei 6.462,40 Punkten. Die ATX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 182,310 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0,014 Prozent auf 6.546,75 Punkte an der Kurstafel, nach 6.545,85 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Mittwoch bei 6.407,45 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 6.548,81 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche ging es für den ATX bereits um 0,985 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, notierte der ATX bei 5.982,75 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.03.2026, wies der ATX einen Wert von 5.268,58 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 24.06.2025, lag der ATX bei 4.365,51 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 20,75 Prozent aufwärts. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des ATX bereits bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit DO (+ 1,61 Prozent auf 220,50 EUR), Wienerberger (+ 1,46 Prozent auf 23,68 EUR), CA Immobilien (+ 0,87 Prozent auf 23,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,12 Prozent auf 17,40 EUR) und Österreichische Post (-0,32 Prozent auf 31,05 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen hingegen Vienna Insurance (-4,17 Prozent auf 64,40 EUR), OMV (-2,84 Prozent auf 54,75 EUR), voestalpine (-2,83 Prozent auf 43,30 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,77 Prozent auf 29,80 EUR) und AT S (AT&S) (-1,79 Prozent auf 219,00 EUR).

ATX-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im ATX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Wienerberger-Aktie. 407.330 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im ATX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der ATX-Mitglieder im Blick

Die OMV-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die OMV-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net