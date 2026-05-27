Angespannte Stimmung in Wien: ATX notiert im Minus

ATX-Kursverlauf

Wenig Veränderung ist derzeit in Wien zu beobachten.

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,17 Prozent auf 6.516,63 Punkte. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 182,148 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,036 Prozent tiefer bei 6.525,09 Punkten in den Handel, nach 6.527,41 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 6.479,58 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 6.534,92 Zählern.

ATX seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche kletterte der ATX bereits um 4,10 Prozent. Der ATX stand noch vor einem Monat, am 19.05.2026, bei 5.836,92 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.03.2026, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.263,02 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.06.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 4.307,90 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 21,77 Prozent nach oben. Das ATX-Jahreshoch beträgt derzeit 6.571,92 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 5.007,83 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 0,79 Prozent auf 31,70 EUR), UNIQA Insurance (+ 0,70 Prozent auf 17,16 EUR), BAWAG (+ 0,59 Prozent auf 171,40 EUR), EVN (+ 0,52 Prozent auf 29,15 EUR) und Vienna Insurance (+ 0,46 Prozent auf 65,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil voestalpine (-1,65 Prozent auf 44,06 EUR), Wienerberger (-1,24 Prozent auf 23,86 EUR), CA Immobilien (-1,08 Prozent auf 23,00 EUR), Raiffeisen (-0,92 Prozent auf 53,65 EUR) und DO (-0,69 Prozent auf 215,50 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 242.061 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 45,016 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Im ATX hat die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,09 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net