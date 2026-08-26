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ATX Prime-Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime mittags in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime mittags in der Verlustzone

Am Mittwochmittag ziehen sich die Börsianer in Wien zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
27.10 EUR 0.20 EUR 0.74 %
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CA Immobilien
23.15 EUR 0.20 EUR 0.87 %
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Erste Group Bank AG
124.10 EUR 2.40 EUR 1.97 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.20 EUR -0.25 EUR -0.85 %
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Flughafen Wien AG
52.40 EUR -1.00 EUR -1.87 %
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Kapsch TrafficCom AG
4.40 EUR -0.05 EUR -1.12 %
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Marinomed Biotech AG
3.98 EUR -0.12 EUR -2.93 %
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OMV AG
69.70 EUR -0.15 EUR -0.21 %
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Rosenbauer
64.00 EUR 0.60 EUR 0.95 %
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Schoeller-Bleckmann
30.35 EUR -0.75 EUR -2.41 %
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Semperit AG Holding
16.80 EUR -0.35 EUR -2.04 %
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UNIQA Insurance AG
17.62 EUR -0.08 EUR -0.45 %
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Wienerberger AG
18.96 EUR -0.14 EUR -0.73 %
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Wolford AG
2.10 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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ZUMTOBEL AG
4.00 EUR -0.02 EUR -0.50 %
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Indizes
ATX Prime
3,306.97 EUR -14.53 EUR -0.44 %
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Am Mittwoch gibt der ATX Prime um 12:09 Uhr via Wiener Börse um 0,57 Prozent auf 3.302,72 Punkte nach. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,002 Prozent auf 3.321,44 Punkte an der Kurstafel, nach 3.321,50 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX Prime lag am Mittwoch bei 3.300,10 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 3.338,67 Punkten erreichte.

So entwickelt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verbucht der ATX Prime bislang ein Minus von 0,988 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wurde der ATX Prime mit 3.181,80 Punkten gehandelt. Der ATX Prime wurde vor drei Monaten, am 02.06.2026, mit 3.034,56 Punkten bewertet. Der ATX Prime erreichte vor einem Jahr, am 02.09.2025, einen Stand von 2.290,50 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 24,25 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des ATX Prime bereits bei 3.363,45 Punkten. 2.489,01 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im ATX Prime

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Flughafen Wien (+ 1,50 Prozent auf 54,00 EUR), CA Immobilien (+ 1,09 Prozent auf 23,15 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,02 Prozent auf 17,88 EUR), AMAG (+ 0,74 Prozent auf 27,20 EUR) und Semperit (+ 0,59 Prozent auf 17,00 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich derweil Wolford (-9,02 Prozent auf 2,22 EUR), EVN (-2,56 Prozent auf 28,50 EUR), Schoeller-Bleckmann (-2,56 Prozent auf 30,50 EUR), Rosenbauer (-2,45 Prozent auf 63,80 EUR) und Kapsch TrafficCom (-2,22 Prozent auf 4,40 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Wienerberger-Aktie aufweisen. 103.619 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime weist die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 47,119 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie mit 7,48 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 6,51 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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