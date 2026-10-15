Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime präsentiert sich leichter

ATX Prime im Blick

15.10.26 12:25 Uhr

Der ATX Prime zeigt sich heute leichter.

Am Donnerstag bewegt sich der ATX Prime um 12:08 Uhr via Wiener Börse 1,02 Prozent tiefer bei 3.217,08 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,031 Prozent schwächer bei 3.249,26 Punkten, nach 3.250,27 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.249,26 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 3.187,41 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn gewann der ATX Prime bereits um 0,109 Prozent. Der ATX Prime wies vor einem Monat, am 15.09.2026, einen Stand von 3.311,48 Punkten auf. Der ATX Prime notierte noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, bei 3.183,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wurde der ATX Prime auf 2.331,68 Punkte taxiert.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 21,03 Prozent nach oben. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Heutige Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell Wienerberger (+ 2,63 Prozent auf 15,98 EUR), UBM Development (+ 2,26 Prozent auf 15,85 EUR), UNIQA Insurance (+ 1,30 Prozent auf 17,12 EUR), CA Immobilien (+ 0,72 Prozent auf 21,05 EUR) und DO (+ 0,51 Prozent auf 195,80 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen AT S (AT&S) (-11,14 Prozent auf 178,60 EUR), Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), FACC (-2,70 Prozent auf 13,68 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,33 Prozent auf 29,35 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im ATX Prime weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 234.111 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 43,118 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Aktien

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,19 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,53 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net