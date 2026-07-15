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Wiener Börse-Handel im Blick

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verbucht letztendlich Abschläge

Schlussendlich legten Anleger in Wien eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
170.00 EUR -8.60 EUR -4.82 %
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DO & CO
201.00 EUR 1.00 EUR 0.50 %
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Erste Group Bank AG
115.50 EUR -0.60 EUR -0.52 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.25 EUR -0.10 EUR -0.34 %
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FACC AG
16.12 EUR -0.58 EUR -3.47 %
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Frequentis
61.20 EUR 1.30 EUR 2.17 %
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Kapsch TrafficCom AG
5.28 EUR -0.08 EUR -1.49 %
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Lenzing AG
24.65 EUR 0.45 EUR 1.86 %
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Mayr-Melnhof Karton AG
79.80 EUR 3.10 EUR 4.04 %
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OMV AG
61.20 EUR -0.30 EUR -0.49 %
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Palfinger AG
32.90 EUR 1.35 EUR 4.28 %
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Raiffeisen
55.00 EUR -1.50 EUR -2.65 %
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ZUMTOBEL AG
3.75 EUR 0.05 EUR 1.35 %
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Indizes
ATX Prime
3,180.54 EUR -2.89 EUR -0.09 %
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Schlussendlich schloss der ATX Prime den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,09 Prozent) bei 3.180,54 Punkten ab. In den Handel ging der ATX Prime 0,004 Prozent tiefer bei 3.183,31 Punkten, nach 3.183,43 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 3.193,82 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 3.156,33 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 0,170 Prozent. Vor einem Monat, am 16.06.2026, wies der ATX Prime einen Stand von 3.173,94 Punkten auf. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 16.04.2026, den Stand von 2.900,91 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor einem Jahr, am 16.07.2025, den Stand von 2.232,02 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 19,65 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime beträgt derzeit 3.243,92 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 2.489,01 Zählern.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX Prime

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind aktuell ZUMTOBEL (+ 7,82 Prozent auf 4,00 EUR), Frequentis (+ 2,60 Prozent auf 63,10 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 2,27 Prozent auf 81,00 EUR), Palfinger (+ 2,18 Prozent auf 32,80 EUR) und Lenzing (+ 1,83 Prozent auf 25,00 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind hingegen FACC (-3,78 Prozent auf 16,28 EUR), AT S (AT&S) (-3,00 Prozent auf 174,60 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,26 Prozent auf 5,18 EUR), Raiffeisen (-1,26 Prozent auf 54,70 EUR) und EVN (-1,19 Prozent auf 29,15 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX Prime ist die Erste Group Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 285.530 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime hat die Erste Group Bank-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,32 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Mit 7,40 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank