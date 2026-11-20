Kursentwicklung

Der ATX Prime gibt sich am Nachmittag schwächer.

Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 15:41 Uhr um 2,19 Prozent auf 3.061,45 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 3.127,97 Zählern und damit 0,061 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (3.129,89 Punkte).

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.127,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Freitag 3.039,84 Einheiten.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verlor der ATX Prime bereits um 6,13 Prozent. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 20.10.2026, einen Stand von 3.168,06 Punkten. Der ATX Prime erreichte vor drei Monaten, am 20.08.2026, den Wert von 3.230,51 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.11.2025, wies der ATX Prime einen Stand von 2.397,09 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 15,17 Prozent. Aktuell liegt der ATX Prime bei einem Jahreshoch von 3.448,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Die stärksten Aktien im ATX Prime sind derzeit UNIQA Insurance (+ 1,76 Prozent auf 18,52 EUR), Flughafen Wien (+ 1,60 Prozent auf 50,80 EUR), UBM Development (+ 0,71 Prozent auf 14,10 EUR), Semperit (+ 0,65 Prozent auf 15,50 EUR) und Wolford (+ 0,00 Prozent auf 2,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-11,75 Prozent auf 100,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-6,11 Prozent auf 69,20 EUR), Warimpex (-5,24 Prozent auf 0,43 EUR), Polytec (-4,39 Prozent auf 3,92 EUR) und Andritz (-3,70 Prozent auf 78,00 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Wienerberger-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX Prime auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 274.133 Aktien gehandelt. Mit 43,312 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX Prime derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

ATX Prime-Fundamentaldaten

In diesem Jahr präsentiert die OMV-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. Unter den Aktien im Index bietet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,00 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net