Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime verliert zum Start des Donnerstagshandels

Wiener Börse-Handel im Fokus

15.10.26 09:27 Uhr

Der ATX Prime bewegt sich am Morgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Am Donnerstag tendiert der ATX Prime um 09:11 Uhr via Wiener Börse 1,37 Prozent schwächer bei 3.205,78 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,031 Prozent leichter bei 3.249,26 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 3.250,27 Punkten am Vortag.

Bei 3.187,41 Einheiten erreichte der ATX Prime sein Tagestief, während er hingegen mit 3.249,26 Punkten den höchsten Stand markierte.

ATX Prime-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der ATX Prime bereits um 0,242 Prozent zurück. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, lag der ATX Prime bei 3.311,48 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Stand von 3.183,43 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.10.2025, wies der ATX Prime einen Wert von 2.331,68 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2026 legte der Index bereits um 20,60 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der ATX Prime bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen derzeit Wienerberger (+ 2,25 Prozent auf 15,92 EUR), Semperit (+ 1,56 Prozent auf 19,50 EUR), Telekom Austria (+ 1,15 Prozent auf 8,79 EUR), CA Immobilien (+ 0,96 Prozent auf 21,10 EUR) und Lenzing (+ 0,72 Prozent auf 11,20 EUR). Auf der Verliererseite im ATX Prime stehen derweil AT S (AT&S) (-11,04 Prozent auf 178,80 EUR), Wolford (-7,34 Prozent auf 2,02 EUR), Warimpex (-4,90 Prozent auf 0,47 EUR), Raiffeisen (-2,39 Prozent auf 55,15 EUR) und Frequentis (-2,11 Prozent auf 65,00 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im ATX Prime auf

Im ATX Prime weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 50.496 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 43,118 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im ATX Prime den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie. Hier wird ein KGV von 7,19 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net