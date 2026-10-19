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Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels in Rot

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Ende des Montagshandels in Rot

Der ATX Prime bewegte sich zum Handelsschluss auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AMAG
29.70 EUR 1.40 EUR 4.95 %
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BAWAG
163.90 EUR -3.20 EUR -1.92 %
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CA Immobilien
21.55 EUR 0.35 EUR 1.65 %
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Erste Group Bank AG
109.80 EUR -0.60 EUR -0.54 %
Charts | News | Analysen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.55 EUR 0.25 EUR 0.85 %
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Frequentis
64.40 EUR 0.60 EUR 0.94 %
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Lenzing AG
10.52 EUR -0.56 EUR -5.05 %
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OMV AG
74.35 EUR 0.40 EUR 0.54 %
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Polytec
5.76 EUR 0.02 EUR 0.35 %
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Rosenbauer
61.20 EUR -0.80 EUR -1.29 %
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Semperit AG Holding
19.30 EUR 0.05 EUR 0.26 %
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Warimpex
0.48 EUR -0.01 EUR -2.24 %
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Indizes
ATX Prime
3,194.93 EUR -24.75 EUR -0.77 %
News | Analysen

Zum Handelsschluss notierte der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,77 Prozent schwächer bei 3.194,93 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,006 Prozent leichter bei 3.219,49 Punkten in den Montagshandel, nach 3.219,68 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime verzeichnete bei 3.171,06 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Montag 3.219,73 Einheiten.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 18.09.2026, lag der ATX Prime-Kurs bei 3.330,07 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, bei 3.136,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.10.2025, stand der ATX Prime bei 2.287,87 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 20,19 Prozent nach oben. Bei 3.448,52 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Bei 2.489,01 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen derzeit AMAG (+ 4,01 Prozent auf 31,10 EUR), Polytec (+ 1,70 Prozent auf 5,98 EUR), Semperit (+ 1,55 Prozent auf 19,60 EUR), OMV (+ 0,88 Prozent auf 74,40 EUR) und Frequentis (+ 0,63 Prozent auf 64,30 EUR). Am anderen Ende der ATX Prime-Liste stehen hingegen CA Immobilien (-3,23 Prozent auf 20,95 EUR), Rosenbauer (-3,15 Prozent auf 61,40 EUR), BAWAG (-2,79 Prozent auf 163,60 EUR), Warimpex (-2,24 Prozent auf 0,48 EUR) und Lenzing (-2,23 Prozent auf 10,52 EUR) unter Druck.

Diese ATX Prime-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das Handelsvolumen der Erste Group Bank-Aktie ist im ATX Prime derzeit am höchsten. 428.725 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im ATX Prime nimmt die Erste Group Bank-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 42,768 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,22 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime. In puncto Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,50 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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