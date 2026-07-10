Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Handelsstart schwächer

ATX Prime im Fokus

13.07.26 09:27 Uhr

Das macht der ATX Prime morgens.

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,61 Prozent tiefer bei 3.169,85 Punkten. In den Montagshandel ging der ATX Prime 0,101 Prozent schwächer bei 3.185,96 Punkten, nach 3.189,18 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3.168,82 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.185,96 Punkten lag.

So bewegt sich der ATX Prime auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wurde der ATX Prime mit 3.085,80 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 13.04.2026, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.869,37 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.07.2025, verzeichnete der ATX Prime einen Wert von 2.255,81 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 19,25 Prozent. Bei 3.243,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 2.489,01 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell OMV (+ 1,17 Prozent auf 60,60 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 0,90 Prozent auf 78,40 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,82 Prozent auf 30,70 EUR), EVN (+ 0,70 Prozent auf 28,95 EUR) und CA Immobilien (+ 0,62 Prozent auf 24,30 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Polytec (-5,23 Prozent auf 4,53 EUR), Marinomed Biotech (-4,92 Prozent auf 8,70 EUR), AT S (AT&S) (-2,68 Prozent auf 181,80 EUR), DO (-1,65 Prozent auf 209,00 EUR) und ZUMTOBEL (-1,55 Prozent auf 3,80 EUR).

ATX Prime-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im ATX Prime ist die OMV-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 30.897 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX Prime den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 45,677 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,23 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,50 Prozent bei der OMV-Aktie an.

Redaktion finanzen.net