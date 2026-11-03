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ATX Prime-Kursentwicklung

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone

Der ATX Prime bewegt sich am Dienstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AT & S (AT&S)
128.80 EUR 0.40 EUR 0.31 %
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Erste Group Bank AG
107.30 EUR -1.60 EUR -1.47 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
29.85 EUR -0.15 EUR -0.50 %
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FACC AG
13.16 EUR -0.10 EUR -0.75 %
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Lenzing AG
10.92 EUR 0.20 EUR 1.87 %
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OMV AG
72.95 EUR -0.35 EUR -0.48 %
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Österreichische Post AG
32.00 EUR 0.25 EUR 0.79 %
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Polytec
4.31 EUR -0.56 EUR -11.50 %
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Rosenbauer
60.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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STRABAG SE
102.40 EUR -1.20 EUR -1.16 %
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Verbund AG
67.75 EUR -1.20 EUR -1.74 %
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Warimpex
0.46 EUR -0.02 EUR -3.36 %
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ZUMTOBEL AG
3.67 EUR -0.29 EUR -7.32 %
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Indizes
ATX Prime
3,144.59 EUR -15.82 EUR -0.5 %
News | Analysen

Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,78 Prozent schwächer bei 3.135,91 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,030 Prozent leichter bei 3.159,47 Punkten in den Handel, nach 3.160,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3.159,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.134,73 Punkten erreichte.

So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der ATX Prime bei 3.295,49 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 3.240,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der ATX Prime bei 2.409,61 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,97 Prozent zu. Bei 3.448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten erreicht.

Tops und Flops aktuell

Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 1,14 Prozent auf 4,43 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,05 Prozent auf 3,85 EUR), Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (+ 0,90 Prozent auf 11,16 EUR) und Verbund (+ 0,72 Prozent auf 69,70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-3,36 Prozent auf 0,46 EUR), AT S (AT&S) (-2,91 Prozent auf 126,80 EUR), FACC (-2,24 Prozent auf 13,10 EUR), Rosenbauer (-1,94 Prozent auf 60,60 EUR) und STRABAG SE (-1,92 Prozent auf 102,20 EUR).

Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Polytec-Aktie. 22.727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42,108 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
11.05.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
23.03.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Der Aktionärsbrief
27.01.12 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufen Erste Bank AG
18.11.11 AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buy Erste Group Bank

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