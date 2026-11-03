Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start des Dienstagshandels in der Verlustzone
Der ATX Prime bewegt sich am Dienstagmorgen nach einem positiven Vortageshandel im Minus.
Werte in diesem Artikel
Um 09:11 Uhr tendiert der ATX Prime im Wiener Börse-Handel 0,78 Prozent schwächer bei 3.135,91 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,030 Prozent leichter bei 3.159,47 Punkten in den Handel, nach 3.160,41 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des ATX Prime lag am Dienstag bei 3.159,87 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 3.134,73 Punkten erreichte.
So bewegt sich der ATX Prime seit Jahresbeginn
Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, lag der ATX Prime bei 3.295,49 Punkten. Der ATX Prime verzeichnete vor drei Monaten, am 03.08.2026, den Wert von 3.240,66 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 03.11.2025, stand der ATX Prime bei 2.409,61 Punkten.
Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 17,97 Prozent zu. Bei 3.448,52 Punkten markierte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten erreicht.
Tops und Flops aktuell
Die Gewinner-Aktien im ATX Prime sind aktuell Polytec (+ 1,14 Prozent auf 4,43 EUR), ZUMTOBEL (+ 1,05 Prozent auf 3,85 EUR), Österreichische Post (+ 0,94 Prozent auf 32,20 EUR), Lenzing (+ 0,90 Prozent auf 11,16 EUR) und Verbund (+ 0,72 Prozent auf 69,70 EUR). Die Verlierer im ATX Prime sind derweil Warimpex (-3,36 Prozent auf 0,46 EUR), AT S (AT&S) (-2,91 Prozent auf 126,80 EUR), FACC (-2,24 Prozent auf 13,10 EUR), Rosenbauer (-1,94 Prozent auf 60,60 EUR) und STRABAG SE (-1,92 Prozent auf 102,20 EUR).
Die meistgehandelten Aktien im ATX Prime
Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Polytec-Aktie. 22.727 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX Prime mit 42,108 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus
Die OMV-Aktie weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 7,21 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX Prime-Werten auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion Finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf AT S (AT
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf AT S (AT
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com