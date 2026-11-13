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Index-Performance

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start im Minus

Angespannte Stimmung in Wien: ATX Prime zum Start im Minus

ATX Prime-Handel aktuell.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Erste Group Bank AG
116.60 EUR -0.80 EUR -0.68 %
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EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
31.20 EUR 0.05 EUR 0.16 %
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Kapsch TrafficCom AG
3.62 EUR 0.01 EUR 0.28 %
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OMV AG
73.60 EUR 1.75 EUR 2.44 %
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PORR AG
33.05 EUR -0.20 EUR -0.60 %
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Rosenbauer
57.80 EUR -3.40 EUR -5.56 %
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UBM Development AG
14.70 EUR -0.50 EUR -3.29 %
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voestalpine AG
37.08 EUR -1.78 EUR -4.58 %
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Warimpex
0.44 EUR -0.03 EUR -6.24 %
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Wienerberger AG
16.42 EUR -0.17 EUR -1.02 %
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Wolford AG
1.88 EUR 0.07 EUR 3.87 %
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ZUMTOBEL AG
3.92 EUR -0.08 EUR -2.00 %
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Indizes
ATX Prime
3,284.51 EUR 7.18 EUR 0.22 %
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Der ATX Prime sinkt im Wiener Börse-Handel um 09:11 Uhr um 0,18 Prozent auf 3.271,47 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 0,039 Prozent auf 3.276,06 Punkte an der Kurstafel, nach 3.277,33 Punkten am Vortag.

Der ATX Prime erreichte heute sein Tagestief bei 3.261,70 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3.276,40 Punkten lag.

So entwickelt sich der ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den ATX Prime bereits um 3,56 Prozent nach oben. Der ATX Prime erreichte vor einem Monat, am 13.10.2026, den Stand von 3.252,82 Punkten. Der ATX Prime stand vor drei Monaten, am 13.08.2026, bei 3.314,07 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.11.2025, stand der ATX Prime noch bei 2.435,77 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 23,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 3.448,52 Punkten. Bei 2.489,01 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im ATX Prime

Unter den stärksten Aktien im ATX Prime befinden sich aktuell Rosenbauer (+ 1,32 Prozent auf 61,60 EUR), Wienerberger (+ 1,10 Prozent auf 16,56 EUR), OMV (+ 0,69 Prozent auf 73,35 EUR), ZUMTOBEL (+ 0,51 Prozent auf 3,94 EUR) und PORR (+ 0,45 Prozent auf 33,15 EUR). Unter den schwächsten ATX Prime-Aktien befinden sich hingegen Wolford (-10,09 Prozent auf 1,96 EUR), Warimpex (-6,24 Prozent auf 0,44 EUR), voestalpine (-2,43 Prozent auf 36,88 EUR), Kapsch TrafficCom (-2,43 Prozent auf 3,62 EUR) und UBM Development (-1,66 Prozent auf 14,80 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Wiener Börse 82.546 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie dominiert den ATX Prime hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 45,837 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Titel im Fokus

Unter den ATX Prime-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 7,15 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index verzeichnet die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,58 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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