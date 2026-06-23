DAX24.650 -1,0%Est506.219 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1100 +1,9%Nas25.587 -2,2%Bitcoin54.900 -0,3%Euro1,1341 -0,4%Öl75,57 -1,9%Gold4.041 -1,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
SpaceX A42D4F Rheinmetall 703000 Infineon 623100 Micron Technology 869020 NVIDIA 918422 SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y Volkswagen (VW) vz. 766403 Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Allianz 840400 Amazon 906866 Deutsche Bank 514000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Rheinmetall-Crash belastet den Markt: DAX schwächer -- Asiens Börsen stabilisiert -- KNDS-Börsengang fix -- Samsung: Milliarden-Rückkauf -- TUI, KI-Aktien, Cerebras, DHL, Palantir, BYD im Fokus
Top News
TAG Immo-Aktie gibt Gewinne ab: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse TAG Immo-Aktie gibt Gewinne ab: Polnische Tochter kommt bei 34 Zloty an die Börse
Airbus-Aktie etwas tiefer: Behörde zwingt 16 Airbus A380 wegen Rissen in Tragflächen zum Check Airbus-Aktie etwas tiefer: Behörde zwingt 16 Airbus A380 wegen Rissen in Tragflächen zum Check
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
ATX im Fokus

Angespannte Stimmung in Wien: ATX sackt ab

24.06.26 12:26 Uhr
Angespannte Stimmung in Wien: ATX sackt ab | finanzen.net

Der ATX zeigt sich heute in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Andritz AG
78,30 EUR -0,20 EUR -0,25%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
AT & S (AT&S)
230,50 EUR 7,50 EUR 3,36%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
CA Immobilien
23,10 EUR -0,10 EUR -0,43%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Erste Group Bank AG
115,80 EUR 1,80 EUR 1,58%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
EVN AG (Energie-Versorgung Niederösterreich AG)
28,95 EUR -0,15 EUR -0,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
OMV AG
56,15 EUR 0,05 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Österreichische Post AG
31,10 EUR 0,05 EUR 0,16%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
PORR AG
45,90 EUR 1,15 EUR 2,57%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Schoeller-Bleckmann
30,25 EUR -0,60 EUR -1,94%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
UNIQA Insurance AG
17,26 EUR -0,12 EUR -0,69%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Verbund AG
54,85 EUR -0,60 EUR -1,08%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Vienna Insurance
66,90 EUR 1,60 EUR 2,45%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
voestalpine AG
44,36 EUR 0,04 EUR 0,09%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Wienerberger AG
23,38 EUR 0,36 EUR 1,56%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen
Indizes
ATX
6.471,7 PKT -74,1 PKT -1,13%
Charts|News|Analysen

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,07 Prozent auf 6.475,93 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 182,310 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,014 Prozent höher bei 6.546,75 Punkten, nach 6.545,85 Punkten am Vortag.

Bei 6.548,81 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.465,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,778 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 5.982,75 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 5.268,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.365,51 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,01 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,81 Prozent auf 231,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,65 Prozent auf 23,10 EUR), Verbund (+ 0,09 Prozent auf 55,00 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 28,95 EUR) und UNIQA Insurance (-0,46 Prozent auf 17,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Vienna Insurance (-2,68 Prozent auf 65,40 EUR), voestalpine (-2,56 Prozent auf 43,42 EUR), Andritz (-2,40 Prozent auf 77,30 EUR), PORR (-2,20 Prozent auf 44,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,12 Prozent auf 30,00 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 65.486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

Nachrichten zu AT & S (AT&S)

DatumMeistgelesen

Analysen zu AT & S (AT&S)

DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
11.05.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
23.03.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenDer Aktionärsbrief
27.01.2012AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik kaufenErste Bank AG
18.11.2011AT&S Austria TechnologieSystemtechnik buyErste Group Bank
DatumRatingAnalyst
15.04.2009AT&S haltenErste Bank AG
30.01.2009AT&S haltenErste Bank AG
03.11.2008AT&S haltenErste Bank AG
22.10.2008AT&S neutralJP Morgan Chase & Co.
14.08.2008AT&S holdRaiffeisen Centrobank AG
DatumRatingAnalyst
27.11.2009AT&S verkaufenErste Bank AG
19.05.2009AT&S neues KurszielJP Morgan Chase & Co.
17.12.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
23.10.2008AT&S underweightJP Morgan Chase & Co.
12.01.2007AT&S strikt meidenFrankfurter Tagesdienst

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für AT & S (AT&S) nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen