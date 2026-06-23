Angespannte Stimmung in Wien: ATX sackt ab

ATX im Fokus

Der ATX zeigt sich heute in Rot.

Der ATX sinkt im Wiener Börse-Handel um 12:08 Uhr um 1,07 Prozent auf 6.475,93 Punkte. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 182,310 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der ATX 0,014 Prozent höher bei 6.546,75 Punkten, nach 6.545,85 Punkten am Vortag.

Bei 6.548,81 Einheiten erreichte der ATX sein Tageshoch, während er hingegen mit 6.465,65 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der ATX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 0,778 Prozent nach unten. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX lag am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 5.982,75 Punkten. Der ATX lag noch vor drei Monaten, am 24.03.2026, bei 5.268,58 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.06.2025, wurde der ATX mit einer Bewertung von 4.365,51 Punkten gehandelt.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 21,01 Prozent. Der ATX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 6.599,69 Punkten. Bei 5.007,83 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im ATX

Die Gewinner-Aktien im ATX sind derzeit AT S (AT&S) (+ 3,81 Prozent auf 231,50 EUR), CA Immobilien (+ 0,65 Prozent auf 23,10 EUR), Verbund (+ 0,09 Prozent auf 55,00 EUR), EVN (-0,34 Prozent auf 28,95 EUR) und UNIQA Insurance (-0,46 Prozent auf 17,30 EUR). Die Verlierer im ATX sind hingegen Vienna Insurance (-2,68 Prozent auf 65,40 EUR), voestalpine (-2,56 Prozent auf 43,42 EUR), Andritz (-2,40 Prozent auf 77,30 EUR), PORR (-2,20 Prozent auf 44,40 EUR) und Schoeller-Bleckmann (-2,12 Prozent auf 30,00 EUR).

Welche ATX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im ATX sticht die Wienerberger-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 65.486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 45,249 Mrd. Euro weist die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der ATX-Aktien

Unter den ATX-Aktien weist 2026 laut FactSet-Schätzung die OMV-Aktie mit 6,86 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,13 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net