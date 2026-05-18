Angespannte Stimmung in Wien: ATX sackt zum Ende des Dienstagshandels ab

Marktbericht

Mit dem ATX ging es am Dienstagabend abwärts.

Am Dienstag bewegte sich der ATX via Wiener Börse schlussendlich 0,64 Prozent leichter bei 5.836,92 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 166,990 Mrd. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Gewinne von 0,030 Prozent auf 5.876,33 Punkte an der Kurstafel, nach 5.874,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Dienstag bei 5.901,46 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 5.821,73 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2026, den Stand von 5.957,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 19.02.2026, wies der ATX einen Stand von 5.788,53 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 19.05.2025, erreichte der ATX einen Wert von 4.419,16 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 9,07 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der ATX bereits ein Jahreshoch bei 6.018,30 Punkten. 5.007,83 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im ATX

Die stärksten Einzelwerte im ATX sind derzeit Erste Group Bank (+ 0,94 Prozent auf 97,15 EUR), CA Immobilien (+ 0,60 Prozent auf 25,25 EUR), BAWAG (+ 0,55 Prozent auf 147,40 EUR), Lenzing (+ 0,00 Prozent auf 23,90 EUR) und Wienerberger (-0,09 Prozent auf 22,34 EUR). Die schwächsten ATX-Aktien sind derweil Vienna Insurance (-3,70 Prozent auf 65,00 EUR), DO (-2,98 Prozent auf 175,60 EUR), UNIQA Insurance (-2,58 Prozent auf 16,64 EUR), STRABAG SE (-1,94 Prozent auf 86,00 EUR) und Andritz (-1,90 Prozent auf 72,30 EUR).

Die meistgehandelten ATX-Aktien

Im ATX weist die Raiffeisen-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 424.052 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Erste Group Bank mit 37,675 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

ATX-Fundamentalkennzahlen im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 7,00 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Die OMV-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,17 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net