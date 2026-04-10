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ATX-Performance im Fokus

Angespannte Stimmung in Wien: ATX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge

13.04.26 17:57 Uhr
Angespannte Stimmung in Wien: ATX verbucht zum Ende des Montagshandels Abschläge | finanzen.net

Der ATX bewegte sich am Montagabend im Minus.

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ATX
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Der ATX bewegte sich im Wiener Börse-Handel zum Handelsschluss um 0,27 Prozent leichter bei 5.797,75 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 168,604 Mrd. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Verlust von 0,313 Prozent auf 5.795,50 Punkte an der Kurstafel, nach 5.813,68 Punkten am Vortag.

Der ATX erreichte heute sein Tagestief bei 5.745,94 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 5.813,25 Punkten lag.

ATX auf Jahressicht

Noch vor einem Monat, am 13.03.2026, betrug der ATX-Kurs 5.263,07 Punkte. Vor drei Monaten, am 13.01.2026, stand der ATX noch bei 5.410,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.04.2025, einen Stand von 3.716,20 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 8,33 Prozent nach oben. Bei 5.856,94 Punkten erreichte der ATX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief beträgt hingegen 5.007,83 Zähler.

Tops und Flops im ATX aktuell

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich derzeit Schoeller-Bleckmann (+ 1,92 Prozent auf 37,15 EUR), Raiffeisen (+ 1,67 Prozent auf 44,98 EUR), Vienna Insurance (+ 1,37 Prozent auf 66,60 EUR), CA Immobilien (+ 1,17 Prozent auf 26,05 EUR) und Erste Group Bank (+ 0,67 Prozent auf 104,50 EUR). Auf der Verliererseite im ATX stehen derweil Österreichische Post (-5,41 Prozent auf 34,10 EUR), Lenzing (-2,41 Prozent auf 24,30 EUR), voestalpine (-2,32 Prozent auf 42,12 EUR), PORR (-1,96 Prozent auf 40,10 EUR) und Verbund (-1,87 Prozent auf 65,50 EUR).

Die teuersten ATX-Konzerne

Die Raiffeisen-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im ATX auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 713.075 Aktien gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie weist im ATX den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 40,317 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die ATX-Titel auf

Die Raiffeisen-Aktie verzeichnet mit 6,63 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Pavel Ignatov / Shutterstock.com

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