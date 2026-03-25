Angespannte Stimmung in Wien: ATX verliert zum Handelsstart

Wiener Börse-Handel im Fokus

Der ATX notiert am Morgen trotz positivem Vortag im Minus.

Am Freitag notiert der ATX um 09:09 Uhr via Wiener Börse 0,38 Prozent schwächer bei 5.346,73 Punkten. Insgesamt kommt der ATX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 157,204 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Zuschlag von 0,008 Prozent auf 5.367,31 Punkte an der Kurstafel, nach 5.366,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den ATX bis auf 5.377,48 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 5.344,42 Zählern.

ATX seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht ging es für den ATX bereits um 3,15 Prozent aufwärts. Noch vor einem Monat, am 27.02.2026, lag der ATX bei 5.701,70 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 23.12.2025, verzeichnete der ATX einen Wert von 5.247,21 Punkten. Vor einem Jahr, am 27.03.2025, wies der ATX einen Wert von 4.264,54 Punkten auf.

Der Index fiel seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0,094 Prozent zurück. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 5.856,94 Punkten. Bei 5.007,83 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops im ATX

Die Top-Aktien im ATX sind derzeit BAWAG (+ 0,47 Prozent auf 128,60 EUR), Österreichische Post (+ 0,44 Prozent auf 34,15 EUR), Verbund (+ 0,31 Prozent auf 65,00 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 0,28 Prozent auf 35,40 EUR) und UNIQA Insurance (-0,13 Prozent auf 14,94 EUR). Zu den schwächsten ATX-Aktien zählen derweil PORR (-2,32 Prozent auf 33,75 EUR), Lenzing (-1,84 Prozent auf 24,00 EUR), STRABAG SE (-1,29 Prozent auf 84,10 EUR), AT S (AT&S) (-0,95 Prozent auf 52,30 EUR) und DO (-0,84 Prozent auf 165,40 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Das größte Handelsvolumen im ATX kann derzeit die OMV-Aktie aufweisen. 11.176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie macht im ATX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 36,568 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der ATX-Aktien im Blick

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 5,57 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,94 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.net