Angespannte Stimmung in Wien: ATX zeigt sich am Donnerstagnachmittag schwächer

Index-Performance im Blick

15.10.26 15:58 Uhr

Der ATX zeigt sich aktuell leichter.

Der ATX fällt im Wiener Börse-Handel um 15:39 Uhr um 1,60 Prozent auf 6.513,34 Punkte. Der Börsenwert der im ATX enthaltenen Werte beträgt damit 188,843 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,033 Prozent leichter bei 6.616,92 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 6.619,12 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des ATX lag heute bei 6.482,98 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 6.616,92 Punkten erreichte.

ATX auf Jahressicht

Auf Wochensicht verlor der ATX bereits um 0,485 Prozent. Noch vor einem Monat, am 15.09.2026, wies der ATX einen Wert von 6.746,53 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 15.07.2026, verzeichnete der ATX einen Stand von 6.471,55 Punkten. Der ATX erreichte vor einem Jahr, am 15.10.2025, einen Stand von 4.675,42 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 21,70 Prozent aufwärts. In diesem Jahr schaffte es der ATX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.043,27 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 5.007,83 Punkten markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im ATX

Unter den stärksten Aktien im ATX befinden sich aktuell Vienna Insurance (+ 6,75 Prozent auf 71,20 EUR), UNIQA Insurance (+ 2,72 Prozent auf 17,36 EUR), Wienerberger (+ 2,38 Prozent auf 15,94 EUR), CA Immobilien (+ 1,20 Prozent auf 21,15 EUR) und DO (+ 0,41 Prozent auf 195,60 EUR). Unter Druck stehen im ATX hingegen AT S (AT&S) (-12,54 Prozent auf 175,80 EUR), Andritz (-2,92 Prozent auf 79,80 EUR), Verbund (-2,64 Prozent auf 64,65 EUR), STRABAG SE (-2,52 Prozent auf 100,40 EUR) und PORR (-1,78 Prozent auf 30,40 EUR).

Welche Aktien im ATX das größte Handelsvolumen aufweisen

Im ATX weist die Wienerberger-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Wiener Börse 337.234 Aktien gehandelt. Mit 43,118 Mrd. Euro macht die Erste Group Bank-Aktie im ATX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX-Aktien

Die OMV-Aktie präsentiert mit 7,19 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX. Die OMV-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,53 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net