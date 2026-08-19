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Kursverlauf

Angespannte Stimmung in Wien: So performt der ATX Prime mittags

Angespannte Stimmung in Wien: So performt der ATX Prime mittags

Der ATX Prime zeigt sich aktuell wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
CA Immobilien
23.35 EUR 0.05 EUR 0.21 %
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Erste Group Bank AG
120.10 EUR 0.30 EUR 0.25 %
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Frequentis
68.30 EUR -1.40 EUR -2.01 %
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Marinomed Biotech AG
4.10 EUR -0.38 EUR -8.48 %
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Schoeller-Bleckmann
29.35 EUR -0.60 EUR -2.00 %
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Semperit AG Holding
16.60 EUR 0.00 EUR 0.0 %
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Telekom Austria AG
10.06 EUR 0.02 EUR 0.20 %
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UNIQA Insurance AG
17.96 EUR -0.10 EUR -0.55 %
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voestalpine AG
44.78 EUR 0.44 EUR 0.99 %
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Wolford AG
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ZUMTOBEL AG
3.94 EUR 0.02 EUR 0.51 %
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Indizes
ATX Prime
3,243.76 EUR -1.51 EUR -0.05 %
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Um 12:08 Uhr steht im Wiener Börse-Handel ein Minus von 0,01 Prozent auf 3.244,82 Punkte an der ATX Prime-Kurstafel. In den Donnerstagshandel ging der ATX Prime 0,038 Prozent stärker bei 3.246,50 Punkten, nach 3.245,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 3.240,15 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 3.255,53 Punkten verzeichnete.

ATX Prime-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verlor der ATX Prime bereits um 2,16 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.07.2026, stand der ATX Prime bei 3.151,55 Punkten. Der ATX Prime bewegte sich noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 2.920,93 Punkten. Vor einem Jahr, am 20.08.2025, wurde der ATX Prime mit 2.405,64 Punkten gehandelt.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2026 ein Plus von 22,07 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des ATX Prime steht derzeit bei 3.337,77 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.489,01 Punkten verzeichnet.

Top und Flops heute

Die stärksten Einzelwerte im ATX Prime sind derzeit Semperit (+ 3,67 Prozent auf 16,95 EUR), Frequentis (+ 3,19 Prozent auf 71,10 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,38 Prozent auf 29,30 EUR), Raiffeisen (+ 1,08 Prozent auf 60,70 EUR) und CA Immobilien (+ 1,07 Prozent auf 23,65 EUR). Unter Druck stehen im ATX Prime hingegen UNIQA Insurance (-4,33 Prozent auf 17,22 EUR), Wolford (-3,54 Prozent auf 2,18 EUR), Mayr-Melnhof Karton (-3,34 Prozent auf 78,10 EUR), voestalpine (-1,93 Prozent auf 43,80 EUR) und Telekom Austria (-1,49 Prozent auf 9,95 EUR).

ATX Prime-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im ATX Prime ist die UNIQA Insurance-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 203.001 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Erste Group Bank-Aktie nimmt im ATX Prime, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 47,119 Mrd. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Marinomed Biotech-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 7,48 zu Buche schlagen. Mit 6,68 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der OMV-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: gopixa / Shutterstock.com

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21.03.13 OMV verkaufen Goldman Sachs Group Inc.
23.01.13 OMV halten HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
09.11.12 OMV underperform Credit Suisse Group
08.11.12 OMV neutral UBS AG
08.11.12 OMV neutral Nomura

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