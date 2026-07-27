Angespannte Stimmung in Zürich: SLI gibt schlussendlich nach

Index-Bewegung

11.08.26 17:57 Uhr

Der SLI schloss den Handelstag mit Verlusten ab.

Am Dienstag notierte der SLI via SIX schlussendlich 0,25 Prozent leichter bei 2.337,69 Punkten. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,037 Prozent auf 2.342,73 Punkte an der Kurstafel, nach 2.343,60 Punkten am Vortag.

Der SLI verzeichnete bei 2.352,31 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 2.335,29 Einheiten.

So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Wert von 2.283,28 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.097,34 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.08.2025, stand der SLI noch bei 1.979,42 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 gewann der Index bereits um 8,68 Prozent. In diesem Jahr erreichte der SLI bereits ein Jahreshoch bei 2.352,31 Punkten. Bei 1.915,56 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im SLI

Die Top-Aktien im SLI sind aktuell Alcon (+ 4,70 Prozent auf 61,06 CHF), Swisscom (+ 1,60 Prozent auf 635,50 CHF), Amrize (+ 1,43 Prozent auf 38,26 CHF), Straumann (+ 1,36 Prozent auf 104,35 CHF) und Partners Group (+ 1,34 Prozent auf 739,40 CHF). Auf der Verliererseite im SLI stehen derweil Givaudan (-1,84 Prozent auf 3.316,00 CHF), Lindt (-1,47 Prozent auf 9.405,00 CHF), Swiss Life (-1,45 Prozent auf 940,40 CHF), Helvetia Baloise (-1,38 Prozent auf 214,80 CHF) und Logitech (-1,24 Prozent auf 84,64 CHF).

SLI-Aktien mit dem größten Handelsvolumen

Die Aktie im SLI mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die UBS-Aktie. Zuletzt wurden via SIX 3.071.327 Aktien gehandelt. Im SLI nimmt die Roche-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 312,379 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der SLI-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,44 erwartet. Mit 6,29 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net