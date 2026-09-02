Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

SLI-Entwicklung

04.09.26 17:57 Uhr

Zum Handelsende hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Am Freitag schloss der SLI den Handel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 2.299,48 Punkten ab. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2.303,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2.303,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.310,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.293,65 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,320 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 2.315,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.130,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der SLI 2.026,99 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,90 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten registriert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 2,79 Prozent auf 612,60 CHF), Holcim (+ 2,36 Prozent auf 73,84 CHF), Amrize (+ 1,90 Prozent auf 35,47 CHF), Sika (+ 1,40 Prozent auf 191,95 CHF) und Richemont (+ 0,98 Prozent auf 185,45 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sandoz (-2,84 Prozent auf 68,36 CHF), Galderma (-2,58 Prozent auf 158,65 CHF), Lonza (-2,54 Prozent auf 567,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,35 Prozent auf 211,30 CHF) und Novartis (-1,33 Prozent auf 129,58 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4.133.093 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 295,721 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net