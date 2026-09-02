DAX 26.046 +0,2%ESt50 6.393 +0,2%MSCI World 5.001 +1,2%Top 10 Crypto 10,35 -0,2%Nas 26.471 -0,4%Bitcoin 68.542 -1,9%Euro 1,1611 -0,1%Öl 95,9 +0,4%Gold 4.425 -1,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
SLI-Entwicklung

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI präsentiert sich zum Ende des Freitagshandels schwächer

Zum Handelsende hielten sich die Anleger in Zürich zurück.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amrize
37.46 EUR 0.33 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Galderma
169.00 EUR -3.00 EUR -1.74 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Holcim AG
76.22 EUR -0.56 EUR -0.73 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Kühne + Nagel International AG (KN)
218.00 EUR -8.10 EUR -3.58 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Lonza AG (N)
604.40 EUR -15.80 EUR -2.55 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Novartis AG
138.16 EUR -2.64 EUR -1.88 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Partners Group AG
734.20 EUR 2.60 EUR 0.36 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Richemont
197.85 EUR 0.90 EUR 0.46 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
379.55 EUR -0.75 EUR -0.20 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sandoz
73.88 EUR -0.74 EUR -0.99 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Sika AG
202.40 EUR -0.80 EUR -0.39 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Swiss Re AG
152.65 EUR 1.35 EUR 0.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
UBS
47.31 EUR 0.19 EUR 0.40 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
VAT
629.60 EUR -12.60 EUR -1.96 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
SLI
2,299.48 CHF -3.90 CHF -0.17 %
News | Analysen

Am Freitag schloss der SLI den Handel nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 2.299,48 Punkten ab. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,002 Prozent auf 2.303,42 Punkte an der Kurstafel, nach 2.303,38 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der SLI bei 2.310,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 2.293,65 Punkten.

SLI auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verzeichnet der SLI bislang ein Minus von 0,320 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 04.08.2026, den Wert von 2.315,68 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.06.2026, lag der SLI-Kurs bei 2.130,64 Punkten. Vor einem Jahr, am 04.09.2025, wies der SLI 2.026,99 Punkte auf.

Für den Index ging es seit Jahresbeginn 2026 bereits um 6,90 Prozent nach oben. Der SLI erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 2.352,31 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1.915,56 Punkten registriert.

SLI-Top-Flop-Liste

Zu den Gewinner-Aktien im SLI zählen aktuell VAT (+ 2,79 Prozent auf 612,60 CHF), Holcim (+ 2,36 Prozent auf 73,84 CHF), Amrize (+ 1,90 Prozent auf 35,47 CHF), Sika (+ 1,40 Prozent auf 191,95 CHF) und Richemont (+ 0,98 Prozent auf 185,45 CHF). Schwächer notieren im SLI derweil Sandoz (-2,84 Prozent auf 68,36 CHF), Galderma (-2,58 Prozent auf 158,65 CHF), Lonza (-2,54 Prozent auf 567,20 CHF), Kühne + Nagel International (-1,35 Prozent auf 211,30 CHF) und Novartis (-1,33 Prozent auf 129,58 CHF).

Welche Aktien im SLI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SLI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 4.133.093 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Mit 295,721 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Mitglieder im Fokus

Die Swiss Re-Aktie präsentiert mit 10,71 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Partners Group-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,69 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: BUTENKOV ALEKSEI / Shutterstock.com

Aktuelle Roche Aktie News

Werbung

Roche Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Roche nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
12.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG
12.03.26 Roche Overweight Barclays Capital
12.03.26 Roche Neutral JP Morgan Chase & Co.
11.03.26 Roche Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.03.26 Roche Hold Deutsche Bank AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.