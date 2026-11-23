Angespannte Stimmung in Zürich: SLI schwächelt zum Handelsstart
Der SLI verliert am Montagmorgen nach Vortagesgewinnen an Fahrt.
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Der SLI tendiert im SIX-Handel um 09:11 Uhr um 0,05 Prozent tiefer bei 2.339,48 Punkten. Zum Start des Montagshandels standen Gewinne von 0,081 Prozent auf 2.342,62 Punkte an der Kurstafel, nach 2.340,73 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des SLI lag am Montag bei 2.339,07 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 2.343,52 Punkten erreichte.
SLI-Entwicklung seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der SLI bei 2.325,30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der SLI einen Stand von 2.310,30 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 2.033,31 Punkten.
Der Index kletterte seit Jahresanfang 2026 bereits um 8,76 Prozent nach oben. Bei 2.443,50 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 1.915,56 Punkten.
Top und Flops heute
Die Top-Aktien im SLI sind aktuell VAT (+ 1,44 Prozent auf 500,80 CHF), Sandoz (+ 1,22 Prozent auf 81,48 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,13 Prozent auf 66,08 CHF), Geberit (+ 0,63 Prozent auf 578,60 CHF) und Partners Group (+ 0,62 Prozent auf 617,80 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich hingegen Julius Bär (-2,91 Prozent auf 63,48 CHF), Amrize (-2,04 Prozent auf 33,21 CHF), Nestlé (-0,88 Prozent auf 84,80 CHF), Logitech (-0,75 Prozent auf 81,86 CHF) und Swisscom (-0,49 Prozent auf 711,00 CHF).
SLI-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 348.110 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 342,372 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.
KGV und Dividende der SLI-Aktien
Unter den SLI-Aktien verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie mit 10,50 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die höchste Dividendenrendite ist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,46 Prozent bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.
Redaktion Finanzen.net
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