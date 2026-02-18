Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

SLI-Marktbericht

Der SLI zeigte sich zum Handelsende mit negativen Notierungen.

Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent schwächer bei 2.186,94 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,242 Prozent fester bei 2.197,86 Punkten in den Handel, nach 2.192,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2.202,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.183,27 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,37 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 19.01.2026, einen Stand von 2.147,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, notierte der SLI bei 2.020,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.098,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,67 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.202,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.099,01 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Nestlé (+ 3,86 Prozent auf 81,43 CHF), Lindt (+ 2,65 Prozent auf 12.780,00 CHF), Alcon (+ 1,40) Prozent auf 63,92 CHF), Lonza (+ 0,98 Prozent auf 538,20 CHF) und Sandoz (+ 0,81 Prozent auf 67,22 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-5,11 Prozent auf 910,80 CHF), ams-OSRAM (-2,47 Prozent auf 8,51 CHF), Straumann (-2,33 Prozent auf 94,88 CHF), UBS (-2,04 Prozent auf 32,71 CHF) und Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 558,80 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 6.925.877 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 322,298 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

2026 weist die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,42 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

