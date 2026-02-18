DAX25.018 -1,0%Est506.049 -0,9%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,4800 -3,6%Nas22.649 -0,5%Bitcoin56.450 +0,1%Euro1,1761 -0,2%Öl71,83 +2,2%Gold4.997 +0,4%
DAX letztlich tiefrot - aber über 25.000-Punkte-Marke -- Bayer profitiert von Glyphosat-Vorstoß durch Trump -- Airbus, Apple, Amazon, DroneShield, Siemens Energy, Microsoft, Figma, eBay, SAP im Fokus
Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert Börse am Donnerstag: DAX letztlich tiefrot - 25.000-Punkte-Marke nach Rücksetzer zurückerobert
Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Analyse: So bewertet DZ BANK die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie
SLI-Marktbericht

Angespannte Stimmung in Zürich: SLI zum Ende des Donnerstagshandels schwächer

19.02.26 17:57 Uhr
Der SLI zeigte sich zum Handelsende mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Adecco SA
21,44 CHF -0,24 CHF -1,11%
Alcon AG
63,92 CHF 0,88 CHF 1,40%
ams-OSRAM AG
9,51 EUR -0,01 EUR -0,11%
Lindt AG (PS) (Lindt & Sprüngli)
12.780,00 CHF 330,00 CHF 2,65%
Lonza AG (N)
538,20 CHF 5,20 CHF 0,98%
Nestlé SA (Nestle)
81,43 CHF 3,03 CHF 3,86%
Partners Group AG
910,80 CHF -49,00 CHF -5,11%
Roche AG (Genussschein)
368,20 CHF -1,10 CHF -0,30%
Straumann Holding AG
94,88 CHF -2,26 CHF -2,33%
Temenos AG
63,85 CHF -0,10 CHF -0,16%
UBS
32,71 CHF -0,68 CHF -2,04%
Zurich Insurance AG (Zürich)
558,80 CHF -9,20 CHF -1,62%
SLI
2.186,9 PKT -5,6 PKT -0,26%
Der SLI bewegte sich im SIX-Handel zum Handelsende um 0,26 Prozent schwächer bei 2.186,94 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,242 Prozent fester bei 2.197,86 Punkten in den Handel, nach 2.192,55 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SLI lag heute bei 2.202,33 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 2.183,27 Punkten erreichte.

SLI seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der SLI bislang ein Plus von 1,37 Prozent. Der SLI erreichte vor einem Monat, am 19.01.2026, einen Stand von 2.147,79 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.11.2025, notierte der SLI bei 2.020,31 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.02.2025, lag der SLI-Kurs bei 2.098,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 1,67 Prozent. Das Jahreshoch des SLI steht derzeit bei 2.202,33 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2.099,01 Zählern registriert.

Top- und Flop-Aktien im SLI

Zu den stärksten Einzelwerten im SLI zählen derzeit Nestlé (+ 3,86 Prozent auf 81,43 CHF), Lindt (+ 2,65 Prozent auf 12.780,00 CHF), Alcon (+ 1,40) Prozent auf 63,92 CHF), Lonza (+ 0,98 Prozent auf 538,20 CHF) und Sandoz (+ 0,81 Prozent auf 67,22 CHF). Unter den schwächsten SLI-Aktien befinden sich derweil Partners Group (-5,11 Prozent auf 910,80 CHF), ams-OSRAM (-2,47 Prozent auf 8,51 CHF), Straumann (-2,33 Prozent auf 94,88 CHF), UBS (-2,04 Prozent auf 32,71 CHF) und Zurich Insurance (-1,62 Prozent auf 558,80 CHF).

Die meistgehandelten SLI-Aktien

Im SLI sticht die Nestlé-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 6.925.877 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 322,298 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der SLI-Aktien im Fokus

2026 weist die Adecco SA-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 8,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI auf. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,42 Prozent bei der Zurich Insurance-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Nestlé SA (Nestle)

DatumRatingAnalyst
11:56Nestlé NeutralUBS AG
10:16Nestlé Equal WeightBarclays Capital
10:11Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
10:01Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
19.01.2026Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
03.11.2025Nestlé BuyJoh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.10.2025Nestlé KaufenDZ BANK
02.09.2025Nestlé AddBaader Bank
08.08.2025Nestlé AddBaader Bank
DatumRatingAnalyst
11:56Nestlé NeutralUBS AG
10:16Nestlé Equal WeightBarclays Capital
10:11Nestlé HoldJefferies & Company Inc.
10:01Nestlé NeutralJP Morgan Chase & Co.
09:26Nestlé Market-PerformBernstein Research
DatumRatingAnalyst
24.07.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
19.06.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
27.05.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.
24.04.2025Nestlé UnderperformJefferies & Company Inc.

