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Index-Performance

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag schwächer

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI am Donnerstagmittag schwächer

Das macht der SMI am Mittag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
76.86 EUR -0.74 EUR -0.95 %
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Alcon AG
60.72 EUR 1.00 EUR 1.67 %
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Galderma
198.00 EUR 11.00 EUR 5.88 %
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Holcim AG
69.30 EUR -0.60 EUR -0.86 %
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Logitech S.A.
96.98 EUR -0.48 EUR -0.49 %
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Nestlé SA (Nestle)
91.74 EUR 2.30 EUR 2.57 %
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Novartis AG
138.84 EUR 0.96 EUR 0.70 %
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Partners Group AG
657.80 EUR 4.20 EUR 0.64 %
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Richemont
187.50 EUR -2.60 EUR -1.37 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
422.55 EUR 1.55 EUR 0.37 %
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Sandoz
85.00 EUR 0.70 EUR 0.83 %
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Swiss Re AG
165.75 EUR 2.50 EUR 1.53 %
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UBS
41.88 EUR -0.38 EUR -0.90 %
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Indizes
SMI
14,490.74 CHF -61.65 CHF -0.42 %
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Am Donnerstag verliert der SMI um 12:07 Uhr via SIX 0,19 Prozent auf 14.525,04 Punkte. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 1,665 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 0,105 Prozent auf 14.537,05 Punkte an der Kurstafel, nach 14.552,39 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des SMI lag am Donnerstag bei 14.479,29 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 14.544,57 Punkten erreichte.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Seit Beginn der Woche verbucht der SMI bislang ein Plus von 1,38 Prozent. Vor einem Monat, am 22.09.2026, lag der SMI-Kurs bei 13.953,39 Punkten. Der SMI erreichte vor drei Monaten, am 22.07.2026, den Wert von 14.315,88 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 22.10.2025, bei 12.614,43 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 ging es für den Index bereits um 9,65 Prozent nach oben. Bei 14.669,51 Punkten schaffte es der SMI bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern registriert.

Tops und Flops im SMI aktuell

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Galderma (+ 6,26 Prozent auf 185,15 CHF), Nestlé (+ 1,33 Prozent auf 84,58 CHF), Sandoz (+ 0,84 Prozent auf 79,14 CHF), Novartis (+ 0,84 Prozent auf 127,94 CHF) und Alcon (+ 0,21 Prozent auf 56,04 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen ABB (Asea Brown Boveri) (-3,31 Prozent auf 69,46 CHF), UBS (-2,20 Prozent auf 38,67 CHF), Logitech (-1,66 Prozent auf 88,94 CHF), Holcim (-1,51 Prozent auf 64,02 CHF) und Richemont (-1,48 Prozent auf 173,00 CHF).

Die teuersten SMI-Konzerne

Im SMI weist die Nestlé-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 1.603.185 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 336,200 Mrd. Euro macht die Roche-Aktie im SMI derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Fokus

Im SMI präsentiert die Swiss Re-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 10,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Partners Group-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,51 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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16.10.26 Nestlé Overweight JP Morgan Chase & Co.
13.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
09.10.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
05.10.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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