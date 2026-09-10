Angespannte Stimmung in Zürich: SMI notiert zum Ende des Donnerstagshandels im Minus

SIX-Handel im Blick

10.09.26 17:57 Uhr

Zum Handelsschluss zogen sich die Börsianer in Zürich zurück.

Letztendlich notierte der SMI im SIX-Handel 0,47 Prozent tiefer bei 13.740,10 Punkten. Der Wert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,616 Bio. Euro. In den Handel ging der SMI 0,155 Prozent stärker bei 13.826,03 Punkten, nach 13.804,70 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den SMI bis auf 13.849,33 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 13.740,10 Zählern.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht fiel der SMI bereits um 3,47 Prozent zurück. Der SMI verzeichnete vor einem Monat, am 10.08.2026, den Stand von 14.633,70 Punkten. Vor drei Monaten, am 10.06.2026, wies der SMI 13.463,33 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.09.2025, lag der SMI bei 12.217,46 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Index bereits um 3,72 Prozent nach oben. Bei 14.669,51 Punkten verzeichnete der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 12.053,51 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im SMI befinden sich aktuell Kühne + Nagel International (+ 1,61 Prozent auf 214,20 CHF), Swisscom (+ 1,09 Prozent auf 648,00 CHF), Logitech (+ 1,05 Prozent auf 80,50 CHF), Swiss Re (+ 0,67 Prozent auf 135,25 CHF) und Novartis (+ 0,43 Prozent auf 112,14 CHF). Schwächer notieren im SMI derweil Alcon (-2,50 Prozent auf 54,50 CHF), Amrize (-2,33 Prozent auf 32,70 CHF), Partners Group (-1,68 Prozent auf 654,00 CHF), Sika (-1,41 Prozent auf 185,30 CHF) und Holcim (-1,40 Prozent auf 70,54 CHF).

Welche Aktien im SMI das größte Handelsvolumen aufweisen

Das größte Handelsvolumen im SMI kann derzeit die UBS-Aktie aufweisen. 3.868.009 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 296,223 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die SMI-Werte auf

In diesem Jahr präsentiert die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 10,23 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Mit 6,79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Partners Group-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net