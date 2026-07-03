Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich leichter

Index-Performance im Fokus

14.07.26 17:57 Uhr

Beim SMI standen die Signale zum Handelsende auf Stabilisierung.

Am Dienstag schloss der SMI nahezu unverändert (minus 0,17 Prozent) bei 14.241,77 Punkten. Der Börsenwert der im SMI enthaltenen Werte beträgt damit 1,658 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,824 Prozent auf 14.148,60 Punkte an der Kurstafel, nach 14.266,18 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tagestief bei 14.114,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 14.263,61 Punkten lag.

SMI-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der SMI 13.708,02 Punkte auf. Vor drei Monaten, am 14.04.2026, wies der SMI 13.269,77 Punkte auf. Der SMI erreichte vor einem Jahr, am 14.07.2025, den Wert von 11.939,89 Punkten.

Der Index stieg seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 7,51 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der SMI bereits bis auf ein Jahreshoch bei 14.464,53 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 12.053,51 Zählern verzeichnet.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im SMI

Zu den stärksten Einzelwerten im SMI zählen aktuell UBS (+ 3,74 Prozent auf 43,82 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 1,98 Prozent auf 85,48 CHF), Swiss Re (+ 1,04 Prozent auf 136,00 CHF), Swiss Life (+ 0,45 Prozent auf 942,00 CHF) und Holcim (+ 0,35 Prozent auf 74,46 CHF). Flop-Aktien im SMI sind hingegen Alcon (-3,04 Prozent auf 54,20 CHF), Logitech (-1,99 Prozent auf 81,92 CHF), Novartis (-1,73 Prozent auf 122,42 CHF), Roche (-1,12 Prozent auf 327,00 CHF) und Givaudan (-1,08 Prozent auf 3.383,00 CHF).

SMI-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Aktuell weist die UBS-Aktie das größte Handelsvolumen im SMI auf. 6.199.836 Aktien wurden zuletzt via SIX gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Roche mit 288,832 Mrd. Euro im SMI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SMI-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie. Hier soll ein KGV von 10,20 zu Buche schlagen. Die Partners Group-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,64 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net