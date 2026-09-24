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Kursverlauf

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich leichter

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schlussendlich leichter

Zum Handelsende legten Anleger in Zürich eine zurückhaltende Vorgehensweise an den Tag.

Werte in diesem Artikel
Aktien
ABB (Asea Brown Boveri)
84.66 EUR -2.36 EUR -2.71 %
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Galderma
172.00 EUR 3.00 EUR 1.78 %
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Holcim AG
71.00 EUR -0.90 EUR -1.25 %
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Logitech S.A.
91.64 EUR -0.54 EUR -0.59 %
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Lonza AG (N)
594.40 EUR -2.00 EUR -0.34 %
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Nestlé SA (Nestle)
82.45 EUR 0.65 EUR 0.79 %
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Novartis AG
126.36 EUR 1.68 EUR 1.35 %
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Partners Group AG
635.60 EUR -30.00 EUR -4.51 %
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Roche Holding AG Inhaber-Partizipationsschein
391.10 EUR 8.10 EUR 2.11 %
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Sika AG
192.90 EUR -4.95 EUR -2.50 %
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Swiss Re AG
150.00 EUR 1.65 EUR 1.11 %
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UBS
41.11 EUR -2.25 EUR -5.19 %
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Indizes
SMI
13,899.05 CHF -22.67 CHF -0.16 %
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Schlussendlich schloss der SMI den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,16 Prozent) bei 13.899,05 Punkten ab. Die SMI-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 1,588 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,229 Prozent auf 13.889,89 Punkte an der Kurstafel, nach 13.921,72 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des SMI betrug 13.840,69 Punkte, das Tageshoch hingegen 13.964,15 Zähler.

SMI-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn verbucht der SMI bislang einen Gewinn von 0,198 Prozent. Vor einem Monat, am 24.08.2026, stand der SMI noch bei 14.447,19 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 24.06.2026, den Wert von 14.117,75 Punkten. Der SMI lag vor einem Jahr, am 24.09.2025, bei 11.978,83 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2026 bereits um 4,92 Prozent nach oben. Das SMI-Jahreshoch liegt aktuell bei 14.669,51 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 12.053,51 Zählern.

Heutige Tops und Flops im SMI

Die Top-Aktien im SMI sind derzeit Swiss Re (+ 1,65 Prozent auf 142,10 CHF), Lonza (+ 1,46 Prozent auf 570,00 CHF), Novartis (+ 1,16 Prozent auf 118,96 CHF), Nestlé (+ 1,09 Prozent auf 77,94 CHF) und Galderma (+ 0,84 Prozent auf 162,25 CHF). Am anderen Ende der SMI-Liste stehen derweil Logitech (-6,11 Prozent auf 82,62 CHF), Partners Group (-5,35 Prozent auf 591,00 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (-2,33 Prozent auf 80,50 CHF), Holcim (-2,04 Prozent auf 66,32 CHF) und Sika (-1,57 Prozent auf 182,10 CHF) unter Druck.

Die meistgehandelten Aktien im SMI

Im SMI weist die UBS-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via SIX 6.758.288 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI mit 308,799 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der SMI-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI weist 2026 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 10,26 erwartet. Die Partners Group-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 7,37 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Maksim Kabakou / Shutterstock.com

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21.09.26 Nestlé Hold Deutsche Bank AG
18.09.26 Nestlé Buy Jefferies & Company Inc.
18.09.26 Nestlé Neutral JP Morgan Chase & Co.
17.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research
16.09.26 Nestlé Market-Perform Bernstein Research

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